الصوناد:تسجيل إضطرابات وإنقطاعات ظرفية في توزيع الماء الصالح للشرب اليوم الجمعة بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 15:36
      
أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات ظرفية في توزيع الماء الصالح للشرب، بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، وذلك بداية من الساعة الثانية بعد ظهر، الجمعة.

وعللت الشركة في بلاغ صادر عنها، الإضطرابات والإنقطاعات الظرفية في توزيع الماء الصالح للشرب، بسبب أشغال إصلاح عطب طارئ على قناة جلب المياه قطر 600 مم بواد العاطف من ولاية القيروان.


وستشمل الإضطرابات والإنقطاعات الظرفية في توزيع الماء الصالح للشرب، معتمدية القيروان الشمالية (الحوامد والغابات) ومعتمدية سيدي الهاني ( وأولاد علوان وغيغوب وأولاد الخشين وأولاد الفالح) ومعتمدية القلعة الصغرى (واد لاية والنقر ودرغام والتوالات والجبلين) ومعتمدية مساكن (معمل STIP وقرعة المنجور والكنايس والشيحية وأولاد التومي وبني ربيعة والبياضة وبني كلثوم والفرادة والبرجين).


ومن بين المناطق الأخرى المعنية، معتمدية زرمدين (منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات) ومعتمدية جمال( منزل كامل وبئر الطيب والهدادرة) ومعتمدية الوردانين(الوردانين وواد الجبس وبو عثمان ومنزل خير) ومعتمدية بنبلة (منزل نور) ومعتمدية بومرداس (مدينة كركر).

وينتظراستئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة مساء غد، السبت.
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
