بطولة الرابطة الأولى: تعيين حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد، انطلاقًا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال:
السبت* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – مستقبل سليمان
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: محمد علي قروية
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – مستقبل المرسى
الحكم: نضال بن لطيف
حكم الفار: هيثم الطرابلسي
* ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
مستقبل قابس – نجم المتلوي
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفار: مجدي بلاغة
* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري
الحكم: أيمن نصري
حكم الفار: وليد المنصري
الأحد* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان
الحكم: أشرف الحركاتي
حكم الفار: أمين الفقير
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – الترجي الرياضي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: منتصر بالعربي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – الملعب التونسي
الحكم: حسني النايلي
حكم الفار: حمزة جعيد
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجي
الحكم: أمير الوصيف
حكم الفار: هيثم قيراط
