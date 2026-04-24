بطولة الرابطة الأولى: تعيين حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد، انطلاقًا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال:شبيبة العمران – مستقبل سليمانالحكم: الصادق السالميحكم الفار: محمد علي قرويةالنجم الساحلي – مستقبل المرسىالحكم: نضال بن لطيفحكم الفار: هيثم الطرابلسيمستقبل قابس – نجم المتلويالحكم: سيف الورتانيحكم الفار: مجدي بلاغةاتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيريالحكم: أيمن نصريحكم الفار: وليد المنصريالنادي الإفريقي – شبيبة القيروانالحكم: أشرف الحركاتيحكم الفار: أمين الفقيرالنادي البنزرتي – الترجي الرياضيالحكم: فرج عبد اللاويحكم الفار: منتصر بالعربيالنادي الصفاقسي – الملعب التونسيالحكم: حسني النايليحكم الفار: حمزة جعيدالترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجيالحكم: أمير الوصيفحكم الفار: هيثم قيراط