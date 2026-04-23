الافراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة

أعلنت هيئة الصمود التونسية وأسطول الصمود المغاربي، في بلاغ لهما اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر الإفراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة، والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري.وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس الفارط، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسيرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إصدار بطاقات الايداع بالسجن من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، أذنت يوم 6 مارس الجاري، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بـ"تدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسل أموال".