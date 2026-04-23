كأس تونس: إجماع على صعوبة ربع النهائي وخصوصية مباريات الكأس

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 18:33
      
أجمع عدد من مسؤولي الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم على صعوبة المواجهات التي أفرزتها القرعة، في ظل تزامنها مع مرحلة حاسمة من سباقات التتويج والصعود وتفادي النزول في البطولات الوطنية.

تأكيد على توازن الحظوظ

وفي هذا السياق، أكد عبد السلام بوحوش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القرعة جاءت منصفة في مجملها، مشيرًا إلى أن شبيبة العمران سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام تقدم ساقية الداير خارج قواعده.

وأضاف أن مباريات الكأس تتميز بخصوصية كبيرة وتتطلب جاهزية بدنية وذهنية عالية، معتبرًا أن التأهل يُحسم بحسن إدارة المباراة واستغلال الفرص.


أفضلية الأرض والجمهور

من جهته، شدد منير الملاك على أهمية عاملي الأرض والجمهور، مؤكدًا أن فريقه سيحاول استثمارهما من أجل مواصلة مشواره في المسابقة.

وأشار إلى أن حظوظ التأهل تبقى متساوية، في ظل صعوبة التكهن بنتائج مباريات الكأس، خاصة مع تداخل الأهداف بين المنافسة على الصعود والتركيز على الكأس.

بعث بوحجلة: إنجاز تاريخي

بدوره، أوضح آدم المطيراوي أن بلوغ بعث بوحجلة الدور ربع النهائي يُعد إنجازًا تاريخيًا، خاصة وأنها المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى هذا الدور.

وأكد أن المواجهة القادمة، مهما كان المنافس، ستُخاض بروح تنافسية عالية، معتبرًا أن بلوغ هذه المرحلة يمثل تتويجًا للعمل المبذول، خاصة مع احتفال النادي بمرور 66 سنة على تأسيسه.

تحديد موعد النهائي

وفي سياق متصل، أعلن معز المنستيري أن المباراة النهائية لكأس تونس ستُقام يوم 31 ماي 2026 بملعب حمادي العقربي برادس، لتكون مسك ختام الموسم الكروي.

وأشار إلى أن الموسم الحالي شهد رزنامة مكثفة بسبب الالتزامات الدولية للمنتخب الوطني ومشاركات الأندية، داعيًا مختلف الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية في المرحلة الحاسمة من الموسم.

برنامج ربع النهائي ونصف النهائي

ربع النهائي:

* 20 ماي 2026

* النادي الصفاقسي – الملعب القابسي
* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران

* 21 ماي 2026

* بعث بوحجلة – المتأهل من نجم المتلوي / الترجي الرياضي التونسي
* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي

نصف النهائي:

* الفائز من (النادي الصفاقسي – الملعب القابسي) × الفائز من (الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي)
* الفائز من (تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران) × الفائز من (بعث بوحجلة – المتأهل من نجم المتلوي / الترجي الرياضي)

