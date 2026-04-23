Babnet   Latest update 22:28 Tunis

معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج متنوع للأطفال واليافعين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6398d02324a7a1.31024106_qoplefmhingkj.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 21:07
      
خصصت الدورة الأربعون من معرض تونس الدولي للكتاب 2026 برنامجًا ثريًا ومتنوعًا لفائدة الأطفال واليافعين، يجمع بين العروض المسرحية والموسيقية وورشات ألعاب الفيديو، إلى جانب قراءات مع مؤلفين وفضاء للسينما وآخر للفنون التشكيلية.

وينطلق هذا البرنامج غدًا الجمعة بفضاء الأطفال واليافعين، عبر أنشطة تمتد من الساعة 10:30 صباحًا إلى الساعة 15:00 بعد الظهر.


فضاء المسرح

* 10:00 عرض مسرحي للمدرسة الإعدادية ابن شرف بمنزل بورقيبة

* 11:00 عرض موسيقي للمركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية
* 13:00 عرض “سيرك الخيال” لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس
* 14:00 عرض موسيقي لمعهد المحمدية بن عروس
* 15:30 عرض مالوف للمعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت

فضاء ألعاب الفيديو

* 10:30 ورشة في ألعاب الفيديو
* 12:00 عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو
* 14:00 ورشة في ألعاب الفيديو

فضاء المكتبة

* 10:30 قراءة مع الكاتبة أميرة غنيم
* 11:00 ورشات موجهة للترغيب في المطالعة

فضاء السينما

يتضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام التونسية، من بينها:

* فيلم “المجيرة والري” للمخرج أنيس العبسي
* فيلم “يسار يمين” للمخرج مطيع الدريدي
* فيلم التحريك “Il était une fois” للمخرج زهير محجوب
* فيلم “خلّينا هكا خير” للمخرج مهدي البرصاوي
* فيلم التحريك “حجرلاند” للمخرج سامي فعور
* فيلم “Le livre magique” للمخرج عبد العزيز الحفضاوي

المرسم الصغير

* 10:00 ورشة في فن القولبة – المعهد الوطني للتراث
* 10:00 ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية – المعهد الوطني للتراث
* 14:00 معرض للفنون التشكيلية – المعهد الثانوي بالمحمدية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327983

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
19°-13
23°-11
27°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>