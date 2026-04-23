معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج متنوع للأطفال واليافعين

فضاء المسرح



فضاء ألعاب الفيديو



فضاء المكتبة



فضاء السينما



المرسم الصغير



خصصت الدورة الأربعون من معرض تونس الدولي للكتاب 2026 برنامجًا ثريًا ومتنوعًا لفائدة الأطفال واليافعين، يجمع بين العروض المسرحية والموسيقية وورشات ألعاب الفيديو، إلى جانب قراءات مع مؤلفين وفضاء للسينما وآخر للفنون التشكيلية.وينطلق هذا البرنامج غدًا الجمعة بفضاء الأطفال واليافعين، عبر أنشطة تمتد من الساعة 10:30 صباحًا إلى الساعة 15:00 بعد الظهر.* 10:00 عرض مسرحي للمدرسة الإعدادية ابن شرف بمنزل بورقيبة* 11:00 عرض موسيقي للمركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية* 13:00 عرض “سيرك الخيال” لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس* 14:00 عرض موسيقي لمعهد المحمدية بن عروس* 15:30 عرض مالوف للمعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت* 10:30 ورشة في ألعاب الفيديو* 12:00 عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو* 14:00 ورشة في ألعاب الفيديو* 10:30 قراءة مع الكاتبة أميرة غنيم* 11:00 ورشات موجهة للترغيب في المطالعةيتضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام التونسية، من بينها:* فيلم “المجيرة والري” للمخرج أنيس العبسي* فيلم “يسار يمين” للمخرج مطيع الدريدي* فيلم التحريك “Il était une fois” للمخرج زهير محجوب* فيلم “خلّينا هكا خير” للمخرج مهدي البرصاوي* فيلم التحريك “حجرلاند” للمخرج سامي فعور* فيلم “Le livre magique” للمخرج عبد العزيز الحفضاوي* 10:00 ورشة في فن القولبة – المعهد الوطني للتراث* 10:00 ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية – المعهد الوطني للتراث* 14:00 معرض للفنون التشكيلية – المعهد الثانوي بالمحمدية