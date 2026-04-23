برشلونة: الأمين جمال يغيب حتى نهاية الموسم لكن من المتوقع مشاركته في كأس العالم

​قال نادي برشلونة متصدر البطولة الاسبانية لكرة القدم اليوم الخميس إن ‌المهاجم الأمين جمال ‌سيغيب عن بقية منافسات الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ⁠بالساق اليسرى لكن من المتوقع أن يكون الدولي الإسباني جاهزا للمشاركة في كأس ​العالم هذا العام.وغادر جمال أرض الملعب وهو يعرج ⁠خلال فوز فريقه 1-صفر على سيلتا فيغو في اليغا أمس ⁠الأربعاء بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء قبل أن يتعرض للإصابة.وذكر برشلونة في بيان عبر منصة إكس "أكدت الفحوصات الطبية أن لاعب الفريق الأول الأمين جمال يعاني ​من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بساقه اليسرى".وأضاف "سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي تحفظي. وسيغيب عن ‌بقية الموسم على أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".ومن المقرر أن يبدأ منتخب ⁠إسبانيا مشواره في كأس العالم بمواجهة ‌الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة في 15 جوان.ويحتل جمال الذي غاب عن الملاعب عدة مرات هذا الموسم بسبب مشاكل في أعلى الفخذ صدارة قائمة هدافي برشلونة في البطولة الاسبانية ‌برصيد 16 هدفا.وهز ⁠الشباك في آخر ثلاث مباريات خاضها مع النادي في جميع المسابقات.كما قدم ثلاث ‌تمريرات حاسمة في مشاركتيه مع إسبانيا في تصفيات كأس العالم العام الماضي.ويستضيف برشلونة الذي يتصدر جدول ترتيب الليغا ⁠بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني فريق خيتافي بعد غد السبت.