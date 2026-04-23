كاراتي - تونس تشارك في دورة السلسلة العالمية في مدينة لاكورونيا بإسبانيا من 24 الى 26 افريل بخمسة عناصر

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 15:43
      
تشارك تونس في دورة السلسلة العالمية للكاراتي التي ستقام في مدينة لاكورونيا بإسبانيا من 24 الى 26 افريل الجاري بخمسة عناصر، وفق ما أكده المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للكاراتي أمين الحسناوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس.
وأوضح الحسناوي ان الامر يتعلق بكل من مريم الطالب (دون 68 كلغ) وشهد اللواتي (دون 50 كلغ) وإسراء بن طالب (+ 68 كلغ) ومحمد العياط (دون 60 كلغ) وليث الهداجي (دون 67 كلغ).
وأضاف الحسناوي ان المنتخب التونسي سيشارك كذلك في المسار الرابع من الدوري العالمي من 12 الى 14 جوان القادم بالعاصمة المغربية الرباط.

وكانت العناصر الوطنية شاركت خلال السنة الجارية في المسار الاول الذي اقيم في شهر جانفي بمدينة اسطنبول بتركيا، وفي المسار الثاني خلال شهر مارس بالعاصمة الايطالية روما، في حين غابت عن المسار الثالث الذي اقيم بمدينة ليشان الصينية خلال شهر افريل الجاري.
