معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج ثري للندوات والفعاليات الثقافية غدا الجمعة

يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب، في يومه الاول المفتوح للعموم، غدا الجمعة، سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات الثقافية المتنوعة، وذلك في إطار برنامجه الثقافي الذي يتواصل إلى غاية 03 ماي 2026.ويتضمن برنامج الفترة الصباحية تنظيم جلسة حوارية حول فن الخط العربي بعنوان "المدارس الخطية بين القاعدة والتجريب من الخط الكلاسيكي إلى الحروفية"، من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار، بإشراف المركز الوطني لفنون الخط بالمعهد الوطني للتراث.وتندرج هذه الجلسة في سياق تثمين التراث الخطي العربي الإسلامي والمحافظة عليه مع إبراز أبعاده الجمالية والحضارية، إلى جانب تقديم جانب تطبيقي يشمل التعريف بأدوات الخط وتقنياته، مثل إعداد الورق والحبر وطرق قطع القصب، بما يبرز العلاقة بين الخطاط وأدواته.وتختتم الجلسة بورشات تطبيقية موجهة لمختلف الفئات لتعزيز مهارات الكتابة الخطية وتنمية الذائقة الفنية.وفي الفترة المسائية، تنتظم ندوة بعنوان "الرواية والسينما في تونس: الموجود والمنشود"، تجمع روائيين وسينمائيين لبحث واقع العلاقة بين المجالين، ومدى حضور الرواية في الإنتاج السينمائي التونسي واستشراف آفاق تطوير هذه العلاقة بما يخدم الإبداع في كلا القطاعين.كما يتضمن برنامج المشاركة الدولية في معرض تونس الدولي للكتاب مائدة مستديرة تنظمها روسيا الاتحادية بعنوان "حكايات تونسية وروسية: نبحث عما يجمعنا"، ببادرة من البيت الروسي بتونس والغرفة التجارية التونسية الروسية، تتناول الحكايات والأساطير في البلدين من خلال أعمال أدبية مرجعية، مع تقديم نماذج تطبيقية وعروض للكتب والأزياء والدمى المرتبطة بالحكايات الشعبية.وتستهدف هذه التظاهرة بالخصوص الأساتذة والطلبة والتلاميذ الدارسين للغة الروسية، إلى جانب زوار المعرض.ومن جهة أخرى، تنظم المندوبية العامة لوالونيا- بروكسل في تونس، ضمن شبكة المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، جملة من الأنشطة، مخصصة لسفارة البرتغال، من بينها مائدة مستديرة بعنوان "الحديث إلى المعلمين والباحثين بين الكتب والحياة"، إضافة إلى فضاء مخصص لعرض الكتب والقصص المصورة بمشاركة عدد من السفارات والمعاهد الثقافية الأوروبية.كما يشهد البرنامج الثقافي مشاركة متنوعة لإندونيسيا، التي تشارك في هذا المعرض كضيف شرف، من خلال عروض فنية تتضمن لوحات راقصة تقليدية ووصلات غنائية، إلى جانب جلسات حوارية ثقافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانفتاح على التجارب الثقافية الآسيوية وإثراء البعد الدولي للمعرض.وقد تم اختيار أندونيسيا ضيف شرف في هذه الدورة في خطوة تعكس انفتاح هذه التظاهرة الثقافية على تجارب أدبية عالمية متجددة.