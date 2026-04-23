المركز الوطني لفنون الخط ينظم معرض "ايقاع الحروف" في اطار البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب

ينظم، المركز الوطني لفنون الخط بتونس، الخميس، معرض "إيقاع الحروف" تحت عنوان "فنون الخط في تونس: تجارب واتجاهات"، وذلك في اطار البرنامج الثقافي للدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي يحتضنه قصر المعارض بالكرم، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026.

ويهدف هـذا المعرض، الذي يتواصل على امتداد أيام معرض تونس الدولي للكتاب، الى تسليط الضوء علـى منجزات الخـط العربي بتونس ورسم ملامح مستقبله.


ويعتبر المركز الوطني لفنون الخط، من الشواهد على الاهتمام بفنون الخط بتونس حيث يعمل علــى إحيائها وتطويرها من خلال التدريس الاكاديمي للخط المغربي والزخرفة السالمية.


وتنظـم الجمعية التونسـية لفنون الخط، في ذات الصدد، معـارض دورية تبرز جماليات الخط العربي التونسي وتوفر منصة للخطاطيـن الشباب.

ويتولى المعهد الوطني للتراث التوثيق لنماذج تاريخية تساعد على تحديد المحطات الكبرى التي مر بها الخط التونسي في مسـاره الطويل.

وتحتل فنون الخط في تونس مكانة مرموقة ويتشكل مسارها، الذي يقارب أربعة عشر قرنا، من خلال قطبين هما الأصالة التاريخية التي يجسدها الخط المغربي التونسي، والحداثة التشكيلية مـع عـدد من الفنانين الذين جعلوا من الخط تعبيرا جماليا مواكبا للعصر، ومن أبرز الفنانين الذين ارتقـوا بالخط العربي فـي تونس إلى مصاف العالمية نجا المهداوي الذي اسـتطاع أن يحرره مـن قيود المعنى والقواعد التقليدية ليجعله عنصرا ينفتح تشكيليا على الفنون الحديثة.

ويتنزل هذا المعرض في سياق احتفال تونس بشهر التراث (18 اأفريل - 18 ماي ) لا سيما وان منظمة اليونسكو اقرت، يوم 18 افريل، من كل عام تاريخا للاحتفاء باليوم العالمى للتراث، من أجل حماية التراث الإنسانى فى جميع دول العالم.

وأدرجت منظمة اليونسكو في 14 ديسمبر 2021، فنون ومهارات الخط العربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي (التراث الحي) للبشرية، بناء على ملف مشترك قدمته 16 دولة عربية.

ويهدف هذا التصنيف إلى حماية هذا الفن العريق وتعزيز الوعي بقيمته كرمز ثقافي أساسي يجمع بين الجمال والسيولة.
