بطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات : النادي النسائي بقرطاج ينهي مشاركته في المركز الرابع بهزيمته امام الانابيب الكيني 1-3

أنهى النادي النسائي بقرطاج مشاركته في بطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة في المركز الرابع إثر هزيمته في المباراة الترتيبية التي اقيمت اليوم الخميس امام نادي الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1 (25-17 و17-25 و24-26 و21-25).

وكانت فتيات قرطاج قد أنهين الدورة الفارطة التي اقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا في المرتبة نفسها إثر هزيمتهنّ أمام ذات المنافس.

ويقام الدور النهائي اليوم بين الأهلي المصري ونادي البنك التجاري الكيني انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس.