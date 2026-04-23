كأس تونس لكرة القدم: 31 ماي موعد الدور النهائي

يقام الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 يوم 31 ماي القادم، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية للعبة معز المستيري اليوم الخميس بمناسبة إجراء قرعة الدورين ربع ونصف النهائي.

وأضاف المستيري أن مباراة تدارك الدور ثمن النهائي بين نجم المتلوي والترجي الرياضي ستجرى بتاريخ 17 ماي، على أن يكون موعد ربع النهائي يومي 20 و21 ماي، في حين يقام نصف النهائي يوم 24 ماي.