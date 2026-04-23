كأس تونس: مواجهة قوية بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي في ربع النهائي

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 14:15
      
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم (موسم 2025-2026)، التي أُجريت بمقر الجامعة، عن مواجهة بارزة تجمع بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي، في قمة مباريات هذا الدور.

بقية مباريات ربع النهائي

كما أفرزت القرعة بقية المواجهات على النحو التالي:

* بعث بوحجلة يستقبل المتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي

* النادي الصفاقسي يستضيف الملعب القابسي
* تقدم ساقية الداير يواجه شبيبة العمران

مسار نصف النهائي

وفي ما يتعلق بمباريات نصف النهائي، سيلتقي:

* الفائز من مباراة النادي الصفاقسي والملعب القابسي مع المتأهل من مواجهة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي

* الفائز من مباراة تقدم ساقية الداير وشبيبة العمران مع المتأهل من لقاء بعث بوحجلة والمتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي
