كأس تونس: مواجهة قوية بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي في ربع النهائي
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم (موسم 2025-2026)، التي أُجريت بمقر الجامعة، عن مواجهة بارزة تجمع بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي، في قمة مباريات هذا الدور.
بقية مباريات ربع النهائيكما أفرزت القرعة بقية المواجهات على النحو التالي:
* بعث بوحجلة يستقبل المتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي
* النادي الصفاقسي يستضيف الملعب القابسي
* تقدم ساقية الداير يواجه شبيبة العمران
مسار نصف النهائيوفي ما يتعلق بمباريات نصف النهائي، سيلتقي:
* الفائز من مباراة النادي الصفاقسي والملعب القابسي مع المتأهل من مواجهة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي
* الفائز من مباراة تقدم ساقية الداير وشبيبة العمران مع المتأهل من لقاء بعث بوحجلة والمتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي
بقية مباريات ربع النهائيكما أفرزت القرعة بقية المواجهات على النحو التالي:
* بعث بوحجلة يستقبل المتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي
* النادي الصفاقسي يستضيف الملعب القابسي
* تقدم ساقية الداير يواجه شبيبة العمران
مسار نصف النهائيوفي ما يتعلق بمباريات نصف النهائي، سيلتقي:
* الفائز من مباراة النادي الصفاقسي والملعب القابسي مع المتأهل من مواجهة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي
* الفائز من مباراة تقدم ساقية الداير وشبيبة العمران مع المتأهل من لقاء بعث بوحجلة والمتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327961