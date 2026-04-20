الرابط الثانية: لطفي اسماعيل يخلف نوفل شبيل في تدريب هلال مساكن

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 10:40
      
قررت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن الناشط في المجموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تكليف المدرب المساعد لطفي اسماعيل بالإشراف على المقاليد الفنية لفريق الأكابر كمدرب أول الى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري خلفا لنوفل شبيل، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الكاتب العام للفريق بسام الغماري اليوم الاثنين.

وأوضح الغماري أن هذا القرار يأتي تبعا لتعيين نوفل شبيل مدربا مساعدا للمنتخب التونسي للأصاغر دون 17 سنة مشيرا الى ان شبيل خاض أمس الأحد آخر مباراة له كمدرب لهلال مساكن أمام النادي البنزرتي على ملعب 15 اكتوبر لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس.

وأضاف انه تقرر الابقاء على بقية عناصر الاطار الفني الحالي المتألف من المعد البدني فرج شبيل ومدرب الحراس صابر راشد.
وودع هلال مساكن مسابقة الكأس إثر خسارته امام النادي البنزرتي بركلات الترجيح 3-4 بعد نهاية المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي على نتيجة التعادل 1-1.
ويحتل هلال مساكن المركز الخامس ضمن مجموعته في سباق البطولة برصيد 30 نقطة من 22 مباراة، وسيستقبل لحساب الجولة الثالثة والعشرين المتصدر أمل حمام سوسة في لقاء أجوار يحتضنه ملعب الرقبي بمساكن بعد غد الاربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
