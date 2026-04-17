البطولة المتوسطية للأصاغر لكرة اليد - الدور الاول: المنتخب التونسي يفوز على نظيره االبلغاري 25 - 15

Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 20:07
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للأصاغر تحت 17 سنة اليوم الجمعة على نظيره البلغاري بنتيجة 25 - 15 لحساب الجولة السادسة من منافسات الدور الأول للبطولة المتوسطية المقامة بمدينة سامورين بسلوفاكيا.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للمنتخب التونسي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الى جانب بلغاريا منتخبات صربيا وسلوفاكيا و كرواتيا وتركيا وايطاليا.

وكان المنتخب التونسي قد حقق فوزه الأول في البطولة على حساب المنتخب التركي بنتيجة 25 - 23 مقابل أربع هزائم أمام كل من المنتخب الكرواتي بنتيجة 21 - 23 والمنتخب الايطالي بنتيجة 15 - 24
والمنتخب السلوفاكي بنتيجة 23 - 24 والمنتخب الصربي بنتيجة 25 - 36.
وسيلاقي المنتخب التونسي الذي احتل المركز السادس في المجموعة الثانية، صاحب المركز السادس من المجموعة الأولى غدا السبت انطلاقا من الساعة 10:30 لتحديد المركز الحادي عشر في البطولة.

يذكر ان نظام البطولة التي يشارك فيها 14 منتخبا موزعة على مجموعتين ينص بعد نهاية الدور الأول على إقامة مباراة نهائية تجمع متصدر المجموعة الأولى بمتصدر المجموعة الثانية إلى جانب إجراء مباريات ترتيبية بين بقية المنتخبات الأخرى إذ يلاقي كل منتخب نظيره الذي احتل نفس المركز في المجموعة الأخرى.
وتتكون المجموعة الأولى من منتخبات مصر واليونان وكوسوفو ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ورومانيا واسبانيا.
وتمثل هذه البطولة التي تتواصل الى غاية 19 افريل الجاري فرصة هامة لأبناء الناخب الوطني رياض البدوي لمزيد الاحتكاك بمنتخبات أوروبية بعد المشاركة في شهر أكتوبر الفارط في النسخة الأولى لبطولة العالم لأقل من 17 سنة بالمغرب.
وسيشارك هذا الجيل خلال شهر سبتمبر القادم في منافسات بطولة إفريقيا للأمم بكوت ديفوار المؤهلة الى بطولة العالم 2027.
