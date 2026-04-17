يوم السبت 18 أفريل 2026، هو فاتح شهر ذي القعدة 1447هـ(مفتي الجمهورية)

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن يوم غد السبت 18 أفريل 2026، هو فاتح شهر ذي القعدة 1447هـ.وأضاف مفتي الجمهورية، في بلاغ صادر عنه، أنه بناء على الاعتماد على الرؤية والاستئناس بالحساب في تحديد الأشهر القمرية، فقد ثبت مع غروب اليوم الجمعة 29 شوال 1447هـ الموافق ل17 أفريل 2026، ختام شهر شوال.