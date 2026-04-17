الرابحي: كميات الحليب المعقم المروجة حاليا في السوق التونسية سليمة وصالحة للاستهلاك

Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 16:46
      
قال رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الجمعة، إن جميع كميات الحليب المعقم المروجة حاليا في السوق التونسية سليمة وصالحة للاستهلاك بعد التمكن من سحب كميات محدودة من منتوج حليب معقم ثبت عدم مطابقتها للمواصفات في علاقة بالخصائص الحسية (المذاق).

وأضاف الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن كميات الحليب المعقم التي تم سحبها وإيقاف توزيعها في السوق بسبب عدم مطابقتها للمواصفات على مستوى المذاق منتجة في دفعتي 1 و2 أفريل الجاري.


وأفاد بأنه بعد ورود تشكيات بشأن تغير طعم منتوج الحليب المعقم، تم الاتصال بالشركة المصنعة التي أكدت سلامة منتوجها في جميع سلاسل التوزيع اعتمادا على نتائج التحليل والمراقبة الذاتية ونظم الجودة باستثناء كمية محدودة في احدى المناطق، مشيرا إلى أن الشركة المصنعة أرجعت تسجيل تغير في مذاق كميات من منتوجها الى نوعية علف الحيوان.


وأكد أن الشركة مدت الهيئة بكل الوثائق الضرورية التي تثبت نجاعة مراقبتها الذاتية ونظم الجودة المعتمدة والمركزة على وحدات التصنيع المعنية، مشددا على حرص الهيئة على مواصلة جهودها وتدخلاتها الرقابية حمايةً لصحة المستهلك وضمانًا لسلامة المنتجات الغذائية.

وللاشارة فقد أذنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإيقاف توزيع كميات من الحليب المعقّم نصف الدسم بصفة احترازية على خلفية إشعارات وتشكيات وردت بشأن منتوج يُشتبه في عدم مطابقته لمعايير السلامة الصحية من حيث الطعم والرائحة.
وقالت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها، أمس الخميس، إن فرقها تحوّلت بصفة عاجلة إلى وحدات التصنيع المعنية، حيث تمّ إجراء تحريات ميدانية شملت مختلف مراحل الإنتاج، من التزود بالمواد الأولية إلى عمليات التصنيع والتعليب، إضافة إلى التثبت من نجاعة نظام إدارة الجودة المعتمد، ومراقبة ظروف الخزن والتوزيع ومدى احترام شروط السلامة.
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

