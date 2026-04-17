Babnet   Latest update 17:58 Tunis

الاحد 19 أفريل 2026، حفل تقديم كتاب "تصفية التركات بين المذاهب السنية الأربعة والقانون التونسي" ببنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e24eb4e30321.57928700_eqkpjlhgfnoim.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 16:14 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تنظم غرفة عدول الإشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد" للثقافة والإعلام ببنزرت، الاحد 19 أفريل 2026، حفل تقديم كتاب "تصفية التركات بين المذاهب السنية الأربعة والقانون التونسي" لمؤلفه د.جمال الدين البطي، وهو عدل إشهاد وأستاذ المواريث بالمعهد الأعلى للقضاء.

وينتظم اللقاء بداية من الساعة والنصف صباحا بقاعة مسرح الجيب (محمد قلوز) بجمعية النهضة التمثيلية ببنزرت، وفق منظمي التظاهرة.


وورد في صفحة دار النشر "مجمع الاطرش للكتاب المختص" ان كتاب "تصفية التّركات بين المذاهب السّنّية الأربعة والقانون التّونسي" يمثل بحثا شاملا للأصول العامّة التي ينبني عليها نظام التّصفية، وللفروع التي تفرّعت عن تلكم الأصول، وليكون مجالا رحبا يتمّ الوقوف عنده على مختلف الأحكام التي كانت محور اتّفاق بين الجميع وعلى مختلف الأحكام التي حصل الاختلاف في شأنها وبيان مدى تأثرها على المستوى التّطبيقي باعتبار أنّ موضوع تصفية التركة وقسمتها هو المقصد الأساسي من دراسة علم الفرائض، وهو الهدف الذي ترنو إلى تحقيقه مختلف المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة وكذلك القانون الوضعي التّونسي، دون أن يحجب ذلك ضرورة الوقوف على جميع الوسائل المحقّقة لقسمة الأموال وايصالها إلى أصحابها على قدر سهامهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327634

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>