الاحد 19 أفريل 2026، حفل تقديم كتاب "تصفية التركات بين المذاهب السنية الأربعة والقانون التونسي" ببنزرت

تنظم غرفة عدول الإشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد" للثقافة والإعلام ببنزرت، الاحد 19 أفريل 2026، حفل تقديم كتاب "تصفية التركات بين المذاهب السنية الأربعة والقانون التونسي" لمؤلفه د.جمال الدين البطي، وهو عدل إشهاد وأستاذ المواريث بالمعهد الأعلى للقضاء.وينتظم اللقاء بداية من الساعة والنصف صباحا بقاعة مسرح الجيب (محمد قلوز) بجمعية النهضة التمثيلية ببنزرت، وفق منظمي التظاهرة.وورد في صفحة دار النشر "مجمع الاطرش للكتاب المختص" ان كتاب "تصفية التّركات بين المذاهب السّنّية الأربعة والقانون التّونسي" يمثل بحثا شاملا للأصول العامّة التي ينبني عليها نظام التّصفية، وللفروع التي تفرّعت عن تلكم الأصول، وليكون مجالا رحبا يتمّ الوقوف عنده على مختلف الأحكام التي كانت محور اتّفاق بين الجميع وعلى مختلف الأحكام التي حصل الاختلاف في شأنها وبيان مدى تأثرها على المستوى التّطبيقي باعتبار أنّ موضوع تصفية التركة وقسمتها هو المقصد الأساسي من دراسة علم الفرائض، وهو الهدف الذي ترنو إلى تحقيقه مختلف المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة وكذلك القانون الوضعي التّونسي، دون أن يحجب ذلك ضرورة الوقوف على جميع الوسائل المحقّقة لقسمة الأموال وايصالها إلى أصحابها على قدر سهامهم.