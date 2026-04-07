مصالح الموفق الإداري تعاين الإشكاليات المحيطة بعدم استكمال مشروع المحطة السياحية «قليبية البيضاء»

Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 16:26
      
عاينت مصالح الموفق الإداري رفقة عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين بولاية نابل ومعتمدية قليبية الإشكاليات الفنية المحيطة بعدم استكمال مشروع المحطة السياحية "قليبية البيضاء".

وتندرج هذه الزيارة التي تم تنظيمها، مؤخرا، في إطار متابعة ملف المحطة السياحية "قليبية البيضا"» بمعتمدية قليبية من ولاية نابل، بإجراء معاينة ميدانية بعين المكان للوقوف على مدى تقدم الأشغال والإشكاليات المطروحة.


وقد خُصّصت هذه المعاينة للنظر في الإشكال المتعلق بـاستكمال إجراءات القبول النهائي للوحدة U4، و المصادقة على مطلب تقسيم الوحدة U6 مع معاينة مدى تقدم الأشغال التكميلية بالمحطة السياحية.


وتم خلال الزيارة الميدانية الاطلاع على الوضعية الفنية لمختلف مكونات المشروع، والاستماع إلى ملاحظات مختلف الأطراف المتدخلة، حيث تم تسجيل جملة من المعطيات المتعلقة بتقدم الأشغال وطبيعة الإشكال القائم، ومدى تأثيره على استكمال المشروع وتمكين المواطنين من الانتفاع بمقاسمهم.

واكدت مصالح الموفق الإداري ان هذه المعاينة تندرج في إطار الدور التوفيقي للمؤسسة الرامي إلى إيجاد حلول عملية ومتوازنة، بما يضمن احترام التراتيب الجاري بها العمل، وفي الآن ذاته مرافقة الاستثمار وعدم تعطيله، خاصة بالنسبة لمشروع سياحي مهيكل مضى على انطلاقه سنوات طويلة.

ومن المنتظر أن يتم، على ضوء نتائج هذه المعاينة، دعوة مختلف الأطراف إلى جلسة توفيقية بمقر مصالح الموفق الإداري في أقرب الآجال، قصد التوصل إلى حلول عملية كفيلة بتجاوز الإشكال المطروح واستكمال المشروع في أفضل الظروف.

