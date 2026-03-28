باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي

اعتبر المشاركون في المنتدى التونسي لثقافة الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي الذى ينتظم من 27 الى 29 مارس الجاري بالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب وبمدينة تستور من ولاية باجة، أن مقدرات تونس وتنوعها البيولوجي يؤهلانها لاكتساح العالم بمنتوجات فريدة وذات جودة عالية، بتضافر جهود هياكل البحث والمزارعين وأيضا المشرعين بتوفير قوانين ملائمة وتبني سياسة فلاحية تحقّق السيادة الغذائية لا الأمن الغذائي فقط.وأكدوا خلال المنتدى الذي تنظمه جمعية "حومتنا" وفضاء "ارسطوفانيس الثقافي"الخاص ان الامل ما زال قائما لتحقيق الانتقال الى الفلاحة البيئية في ظرف وجيز وبلوغ السيادة الغذائية والأمن الصحي.وقال ممثل مرصد السيادة الغذائية والبيئة، عزيز الشابي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه يجب الاعتماد على المناهج والحلول التي من شأنها تحقيق السيادة الغذائية ومنها العودة الى البذور الاصلية، والى أنماط الإنتاج القديمة، والمحافظة على التربة وعلى السيادة على سلسلة الإنتاج، والاعتماد على الفلاح كركيزة للإنتاج الفلاحي وليس كمنفذ.ودعا الى تشريك الفلاحين في تصوّر النموذج الزراعي المعتمد، ودعم بنك الجينات في استرجاع البذور الأصلية، وتجنب الزراعات الأحادية، وتشريك مراكز البحوث في رسم السياسات الفلاحية، سيما وأن رواسب عديدة للسياسة الاستعمارية ما زالت موجودة في القطاع الفلاحي التونسي، ومنها الاعتماد على البذور المهجنة المتطلبة للتدخلات الكيميائية والإنتاج المرتبط بمنطق السوق والسلعنة الذى لا يراعي صحة التربة والانسان، مؤكدا ان الفلاحة البيئية ذات مردودية اقتصادية عالية.من جهته، دعا الطبيب الاستشاري للصحة العامة المتعلقة بالمنظومة الغذائية، رمزي العموري، إلى ضرورة التركيز على مفهوم الصحة الواحدة الذي تبذل تونس حاليا جهدا لتحقيقه والتوجه نحو الفلاحة الصديقة للبيئة التي من شأنها تخفيف التكلفة الدوائية ودعم الصحة، مبينا، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للانباء، العلاقة الوطيدة بين صحة التربة وصحة جسد الانسان، ومدى تـأثير الأسمدة الكيميائية على صحة العاملين في القطاع الفلاحي والصحة العامة .من جانبه، بين منسق عام مشروع الفلاحة البيئية والتجديد الزراعيمنصف الطرابلسي، أن المنتدى ركّز على الجانب العلمي والسيادة الغذائية والامن الصحي باعتبارها رهانات مطروحة حاليا خاصة مع التغيرات المناخية المتسارعة.وقال لوكالة "وات"، إن المنتدى يتوجه الى المزارعين والمشرع لايجاد الاطار القانوني الجديد والحوافز اللازمة للتوجه نحو الفلاحة البيئية لضمان الاستدامة الفلاحية والاستدامة الصحية للأجيال القادمة، واستشراف المستقبل من خلال ماض فلاحي جميل يعتمد على البذور الاصلية، والمحافظة على التربة، والتقليل من الحراثة وغيرها من التقنيات.وتضمن المنتدى عرضا علميا وتقني حول الفلاحة البيئية والزراعة الجديدة، ومداخلات لعدد من الهياكل المهتمة بالفلاحة، وأعضاء المجالس المنتخبة، ونقاشا حول دواعي التوجه نحو الفلاحة البيئية، وورشات عمل حول علاقة الفلاحة البيئية بالتربة، وحول الفلاحة البيئية، وافاق الدعم والتمويل والفلاحة البيئية وحظوظها في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة الى زيارة المزرعة النموذجية بن إسماعيل بتوكابر، وعرض مخرجات المنتدى والخطوات المستقبلية، وعرض تجربة مؤسسة "اندا" تمويل في دعم الفلاحة البيئية من خلال القروض الخضراء.