توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات

انطلقت اليوم في مدينة تمغزة بولاية توزر فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة وهي دورة تمتد على ثلاثة أيام من 27 إلى 29 مارس بمجموعة من الورشات المفتوحة والمعارض المتنوعة والجداريات، وذلك في رحاب الطبيعة الخلابة وسط الواحات الجبلية وشلالات المياه.وتقام هذه الدورة بمبادرة من مجموعة من أبناء المنطقة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبدعم من عديد الجهات منها بلدية المكان والمركب الشبابي ومجمع التنمية الفلاحية بواحة تمغزة.وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي جداريات بالشارع الرئيسي لمدينة توزر زيادة على معرض بالشلال الصغير للوحات فنية لبعض الفنانين التشكيليين من الجهة والفنانين الضيوف ومعرض حرفي لتتواصل هذه الورشات والمعارض على امتداد الأيام الثلاثة للمهرجان وحلقة حوار لمناقشة سبل الارتقاء بالمهرجان من حيث المحتوى والامكانيات المادية بما يسمح له استضافة فنانين من تونس ومن خارجها بحسب مدير المهرجان مخلص بن شعبان.ويستضيف المهرجان كذلك جمعية حس الثقافية التنشيطية الفنية بنابل التي أثثت مجموعة من الورشات لفائدة أطفال المنطقة من مراسم مفتوحة وورشات فنية وغيرها شاركت فيها الكشافة التونسية باعتبار أن هدف المهرجان تنموي ثقافي وسياحي بحسب مدير المهرجان ويمس مختلف الفئات العمرية لاسيما الأطفال زيادة على ورشات في المكتبة العمومية وتنشيط المدينة بمناسبة العطلة المدرسية التي تشهد فيها حركية سياحية حيث برمج المهرجان جولات سياحية للضيوف.وتحدث من جهتهم عدد من المشاركين من الفنانين عن الأعمال المبرمجة بمناسبة المهرجان حيث سيتولون اعداد جداريات منها جدارية جماعية في واجهة أحد المباني وسط المدينة بما تمثل فرصة لتركيز الفن التشكيلي في المنطقة، إضافة إلى جداريات يشارك فيها الأطفال وعدة فقرات تساهم في خلق حركية ثقافية وسياحية وتؤصل الفن التشكيلي وتعرف به لدى الناشئة.