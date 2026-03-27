مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c6b5436ecf50.50509707_hkiqpeomnflgj.jpg>

فاز المنتخب التونسي تحت 20 سنة اليوم الجمعة على نظيره الموريتاني بنتيجة 3 - 2 في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة.

وجاءت ثلاثية المنتخب التونسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب الهادي النيفير بباردو عن طريق نُوَام سترونيز في الدقيقة 4 وسالم بوعجيلة في الدقيقة 21 وشمس الدين جرايد في الدقيقة 87.