كأس تونس لكرة السلة: نتائج الدور ربع النهائي

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 19:38
      
أسفرت مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، التي دارت مساء الخميس، عن النتائج التالية:

* قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية – اتحاد الأنصار: 68-75

* قاعة الأمير المنزه السابع

شبيبة المنازه – النادي الإفريقي: 63-103

* قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية – الاتحاد المنستيري: 57-81

* قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – شبيبة القيروان: 63-86

وبهذه النتائج، تأهلت فرق اتحاد الأنصار والنادي الإفريقي والاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.
