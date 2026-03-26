كأس تونس لكرة السلة: نتائج الدور ربع النهائي
أسفرت مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، التي دارت مساء الخميس، عن النتائج التالية:
* قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية – اتحاد الأنصار: 68-75
* قاعة الأمير المنزه السابع
شبيبة المنازه – النادي الإفريقي: 63-103
* قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية – الاتحاد المنستيري: 57-81
* قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – شبيبة القيروان: 63-86
وبهذه النتائج، تأهلت فرق اتحاد الأنصار والنادي الإفريقي والاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.
