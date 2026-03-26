Babnet   Latest update 23:10 Tunis

توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات بهدف تسهيل آليات التمويل ودفع الصادرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 22:26 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمّ أمس الأربعاء بدار المصدّر، توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى دعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين دول المغرب العربي وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية إلى آليات التمويل والضمان والاستثمار



وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون مستدام وشراكة مؤسساتية متكاملة في مجال دفع الصادرات وتطوير أدوات التمويل، بما يمكّن من مرافقة المؤسسات التونسية في إعداد مشاريع مجدية وقابلة للتمويل، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الإقليمية والدولية
كما تنص الاتفاقية على تطوير برامج مشتركة ترمي إلى دعم المبادلات التجارية البينيّة ومرافقة الاستثمارات ذات البعد الإقليمي المغاربي، بما من شأنه أن يعزّز الاندماج الاقتصادي ويدعم حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية عبر بناء القدرات والمساندة الفنية والمالية للشركات المصدرة والموردة


وقد أقيمت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين ومدير عام المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور فوزي مصباح أبو خزام ، والمدير العام المساعد للمركز وللمصرف المغاربي وإطارات عن الجانبين
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326232

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-8
16°-6
16°-6
18°-7
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

Babnet

