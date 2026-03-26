توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات بهدف تسهيل آليات التمويل ودفع الصادرات

تمّ أمس الأربعاء بدار المصدّر، توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى دعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين دول المغرب العربي وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية إلى آليات التمويل والضمان والاستثماروتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون مستدام وشراكة مؤسساتية متكاملة في مجال دفع الصادرات وتطوير أدوات التمويل، بما يمكّن من مرافقة المؤسسات التونسية في إعداد مشاريع مجدية وقابلة للتمويل، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الإقليمية والدوليةكما تنص الاتفاقية على تطوير برامج مشتركة ترمي إلى دعم المبادلات التجارية البينيّة ومرافقة الاستثمارات ذات البعد الإقليمي المغاربي، بما من شأنه أن يعزّز الاندماج الاقتصادي ويدعم حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية عبر بناء القدرات والمساندة الفنية والمالية للشركات المصدرة والموردةوقد أقيمت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين ومدير عام المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور فوزي مصباح أبو خزام ، والمدير العام المساعد للمركز وللمصرف المغاربي وإطارات عن الجانبين