اختتام مشروع توأمة بين صندوق الضمان الاجتماعي والاتحاد الأوروبي حول "النهوض بنظام المبادر الذاتي"

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 19:20
      
انتظمت، اليوم الخميس بتونس، الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، حول موضوع "النهوض بنظام المبادر الذاتي".

وتمّ خلال هذا اللقاء المنتظم بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، عرض أبرز النتائج التي تحققت منذ انطلاق مشروع التوأمة وتقييم التقدم المسجل في ما يخص مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في النهوض بنظام المبادر الذاتي على المستويات القانونية والاتصالية والرقمية، إلى جانب طرح توصيات عملية لتطوير نظام المبادر الذاتي وتعزيز نجاعته في المرحلة القادمة.


ويندرج مشروع التوأمة حول تعزيز نظام المبادر الذاتي بين الصندوق والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، ضمن آلية تعاون تتيح تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على تبني أفضل الممارسات في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم المبادرة الفردية.


ويقوم هذا المشروع، الرامي إلى المساهمة في دعم انتقال الناشطين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، على 3 محاور تتعلق بتدعيم الإطار القانوني لتنفيذ نظام المبادر الذاتي ووضع استراتيجية وطنية للتعريف به وإرساء منظومة تسيير لهذا النظام تقوم على رقمنة الإجراءات.

ويمثل نظام المبادر الذاتي، الذي تشرف على تنفيذه وزارة التشغيل والتكوين المهني، خطوة مهمة نحو إدماج الأنشطة غير المنظمة ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث يساهم في الحد من الإقصاء الاجتماعي والمالي، ويفتح المجال أمام الفئات الهشة للاندماج الاقتصادي من خلال بعث مشاريع فردية صغيرة.

كما يتيح نظام المبادر الذاتي الحصول على صفة عامل مستقل والانتفاع بالتغطية الاجتماعية، في إطار نظام مبسط يشمل عديد القطاعات الاقتصادية، ويقوم على إجراءات مرنة وميسرة.

ويوفر أيضا جملة من الامتيازات من بينها الإعفاء من بعض الأعباء الجبائية لفترة محددة، والتكفل بالمساهمات الاجتماعية في بدايات النشاط، إضافة إلى اعتماد الرقمنة في مختلف مراحل التسجيل والتصريح والدفع.
