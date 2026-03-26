تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام لانس استعدادا لرابطة الأبطال الأوروبية

أعلنت رابطة كرة ​القدم الفرنسية للمحترفين اليوم ​الخميس أن مباراة باريس سان جيرمان ‌متصدر البطولة الفرنسية ‌ضد مضيفه لانس صاحب المركز ‌الثاني، والتي كانت مقررة في 11 أفريل القادم تأجلت إلى ⁠13 ماي لمنح سان جيرمان المزيد من الوقت للاستعداد لمواجهة الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا أمام ليفربول.كما تم تأجيل مباراة ستراسبورغ ⁠ضد بريست، التي كانت مقررة في 12 أفريل إلى 13 ⁠ماي لمساعدة ستراسبورغ على الاستعداد لمواجهته في الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي أمام ماينتس.وقالت الرابطة في بيان "تتماشى هذه القرارات مع الهدف الاستراتيجي الواضح لمجلس الإدارة المتمثل في تمكين فرنسا من الحفاظ على ​المركز الخامس في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مما يضمن أربعة مقاعد في رابطة ‌أبطال أوروبا".ويستضيف باريس سان جيرمان، حامل لقب أبطال أوروبا، ليفربول قبل ثلاثة أيام ⁠من مباراة لانس، ثم يسافر ‌إلى آنفيلد لخوض مباراة الإياب في 14 أفريل.وتفصل بين باريس سان جيرمان ولانس نقطة واحدة في صدارة البطولة الفرنسية، مع وجود مباراة مؤجلة لباريس سان جيرمان.وكان لانس قد عارض في وقت سابق ‌طلب باريس سان جيرمان.وقال النادي ⁠في بيان يوم الاثنين الماضي "يبدو لنا، في الواقع، أن شعورا مقلقا بدى ينتشر: وهو ‌أن البطولة الفرنسية تتحول تدريجيا إلى منافسة قابلة للتعديل وفقا لأهواء المتطلبات الأوروبية لبعض الأطراف. إنه مفهوم ‌غريب ⁠للعدالة الرياضية، يصعب العثور على ما يماثله في كبرى المسابقات القارية الأخرى".