تونس تشارك في مشروع "تعزيز التنافسية والدولية لمؤسسات السياحة الريفية في البحر المتوسط" لدعم النمو الاقتصادي في المناطق المحلية

تشارك تونس، عبر وزارة السياحة، في المشروع المتوسطي "تعزيز التنافسية والدولية لمؤسسات السياحة الريفية في البحر الأبيض المتوسط"، الذي يستهدف دعم 50 مؤسسة سياحية ريفية صغيرة ومتوسطة في تونس والدول المشاركة، وذلك في إطار تعزيز السياحة الريفية ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحلية.ويهدف المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "Interreg NEXT MED"، إلى تحسين الآداء الاقتصادي لهذه المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، مع التركيز على جذب الأسواق الدولية من خلال خطط عمل، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لوزارة السياحة.ويتعاون في تنفيذ المشروع فاعلون بارزون من مختلف البلدان المتوسطية، بما في ذلك إيطاليا واليونان وتركيا والأردن وإسبانيا وفلسطين. وهذه الشراكة بين دول البحر الأبيض المتوسط تهدف إلى دعم 50 مؤسسة سياحية ريفية صغيرة ومتوسطة الحجم في تونس والدول المشاركة.ويُركّز المشروع على تحسين الأنشطة التجارية للمؤسسات المستفيدة من خلال تطوير خطط عمل مخصصة تعزز القدرة التنافسية وجذب الأسواق الدولية. كما يسعى إلى دعم الابتكار الرقمي وتعزيز الشبكات المهنية وبناء قدرات المؤسسات في مجال التسويق الرقمي والتوسع العالمي.وفي هذا السياق، تعمل وزارة السياحة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات المشاركة في المشروع، وتوفير كافة الإمكانيات لتطوير السياحة الريفية، التي تعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وحماية التراث الطبيعي والثقافي للبلاد.ويستهدف المشروع تحويل القطاع إلى صناعة أكثر تنافسية وقادرة على التكيف مع التحديات الرقمية المعاصرة، وذلك من خلال التدريب المتخصص، وتشجيع الابتكار، وإنشاء تجمعات مهنية تسهم في تطوير السياحة الريفية بشكل مستدام.ويعكس هذا المشروع "التزام تونس بتعزيز السياحة المستدامة وحماية موروثها الثقافي والبيئي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الريفية عبر تحسين مستوى الخدمات السياحية وتوسيع الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة".