قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري

انطلقت صباح اليوم الخميس بفضاء المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي فعاليات مهرجان ربيع الطفل في دورته 18، التي تتواصل على امتداد 3 أيام ببرنامج ركز على الورشات لإشراك الأطفال في تأثيث هذه الدورة والتعبير عن طاقاتهم الإبداعية وفق ما بينته مديرة هذا المركب منيرة قدور ل"وات".وأوضحت أن مهرجان ربيع الطفل يمثل فرصة لصغار السن للترفيه عن النفس وصقل مواهبهم في عديد البراعات اليدوية، مشيرة إلى أن برنامج هذه الدورة انطلق عبر تقديم عرض تنشيطي بعنوان "هيا نغني" إنتاج نادي الموسيقى والكورال بالمركب الثقافي ابن الهيثم إلى جانب عرض ثان أمنته مجموعة بابيونات للتنشيط لتتواصل الفقرات عشية اليوم عبر تنظيم ورشة. stop motion تنشيط الأستاذ أسامة بن سالم وهي ورشة تهدف لتثمين براعات الأطفال عبر اشراكهم في تشكيل دمى من الصلصال وتحريكها في اطار قصة يصوغونها بينهموتتواصل فعاليات المهرجان يوم غد الجمعة عبر تنظيم سلسلة من الورشات تحمل الأولى عنوان براعم تبدع تنشيط الأستاذة زهرة مفتاح وتهدف لتمكين الأطفال من صناعة بعض الاكسسوارات باعتماد الأوراق والألوان في حين خصصت الثانية للايقاع والتعابير تنشيط الأستاذ فداء الصغير وتحمل الثالثة عنوان رحلة في عالم الخيال بالألوان المائية تنشيط الأستاذ نبيل الطبال لتفرد عشية اليوم الثاني لتنظيم ورشة حكايات مع الماريونات تنشيط منية قدور وتهدف لتمكين الأطفال من صناعة الماريونات بطرق بسيطة واستغلالها في ترجمة بعض الحكايات بطرق حركية تساعد في الخروج ببعض الحكم والعبر ويختتم المهرجان يوم السبت القادم عبر تنظيم ورشة بعنوان اصنع العابك وتمتع مع الطفولة تنشيط الاستاذتين زينب الوحيشي وامتياز عقاب وتهدف هذه الورشة لتعليم الأطفال كيفية استغلال الأشياء البسيطة على غرار البالونات والاعواد والكجات وغيرها في صناعة العابهم الذاتية.ومن ناحيتهم عبر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في مهرجان ربيع الطفل الذي يمثل فرصة للترفيه عن النفس بعد ضغط الدراسة والامتحانات الى جانب الاستفادة من الورشات التي تمكنهم من اتقان عديد المهارات اليدوية.