Babnet   Latest update 16:15 Tunis

صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c5389a60f741.98870519_kqpnigfhjmeol.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 14:44
      
بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى السوق المغربية نحو 973 مليون دينار خلال سنة 2025، مع تصدّر زيت الزيتون والتمور قائمة أبرز المنتجات المصدّرة، وفق معطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات.

وفي إطار دعم التعاون التجاري بين البلدين، نظّم المركز، بالتنسيق مع سفارة تونس بالرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات والممثلية التجارية للمركز بالمغرب، سلسلة لقاءات مهنية ثنائية جمعت وفداً من رجال الأعمال المغاربة بممثلين عن 60 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.


وترأس جلسة العمل الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، بحضور أعضاء الوفد المغربي بقيادة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات حسان بركاني، حيث تم التأكيد على أهمية الفرص التجارية المتاحة لتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين.


وسجّلت هذه اللقاءات أكثر من 200 اجتماع مهني مباشر، شكّلت مناسبة للتعريف بالمنتجات التونسية واستكشاف فرص الشراكة والتكامل في عدة مجالات تجارية بالسوق المغربية.

ويتواصل برنامج زيارة الوفد المغربي من خلال تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التونسية المصدّرة في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والخدمات، بهدف الاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326204

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-7
17°-6
16°-7
16°-8
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>