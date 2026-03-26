صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة

بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى السوق المغربية نحو، مع تصدّرقائمة أبرز المنتجات المصدّرة، وفق معطيات صادرة عنوفي إطار دعم التعاون التجاري بين البلدين، نظّم المركز، بالتنسيق معوغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات والممثلية التجارية للمركز بالمغرب، سلسلة لقاءات مهنية ثنائية جمعت وفداً من رجال الأعمال المغاربة بممثلين عنتنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.وترأس جلسة العمل الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، بحضور أعضاء الوفد المغربي بقيادة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، حيث تم التأكيد على أهمية الفرص التجارية المتاحة لتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين.وسجّلت هذه اللقاءات أكثر من، شكّلت مناسبة للتعريف بالمنتجات التونسية واستكشاف فرص الشراكة والتكامل في عدة مجالات تجارية بالسوق المغربية.ويتواصل برنامج زيارة الوفد المغربي من خلال تنظيملعدد من المؤسسات التونسية المصدّرة في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والخدمات، بهدف الاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية.