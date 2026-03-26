صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة
بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى السوق المغربية نحو 973 مليون دينار خلال سنة 2025، مع تصدّر زيت الزيتون والتمور قائمة أبرز المنتجات المصدّرة، وفق معطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات.
وفي إطار دعم التعاون التجاري بين البلدين، نظّم المركز، بالتنسيق مع سفارة تونس بالرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات والممثلية التجارية للمركز بالمغرب، سلسلة لقاءات مهنية ثنائية جمعت وفداً من رجال الأعمال المغاربة بممثلين عن 60 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وترأس جلسة العمل الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، بحضور أعضاء الوفد المغربي بقيادة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات حسان بركاني، حيث تم التأكيد على أهمية الفرص التجارية المتاحة لتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وسجّلت هذه اللقاءات أكثر من 200 اجتماع مهني مباشر، شكّلت مناسبة للتعريف بالمنتجات التونسية واستكشاف فرص الشراكة والتكامل في عدة مجالات تجارية بالسوق المغربية.
ويتواصل برنامج زيارة الوفد المغربي من خلال تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التونسية المصدّرة في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والخدمات، بهدف الاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية.
