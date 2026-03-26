Babnet   Latest update 14:40 Tunis

بن عروس: استعراض للطائرات الورقية بشاطئ الزهراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c50d6e715275.49919182_hfkgqiemjnlpo.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 14:40
      
انتظمت مساء أمس الأربعاء قبالة الواجهة البحرية لشاطئ الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة) تظاهرة استعراضية للطائرات الوقية وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للطائرات الورقية الذي انطلق يوم الثلاثاء ويتواصل إلى غاية 31 مارس 2026.
وبين حاتم الزيرعن هيئة تنظيم المهرجان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار برنامج المهرجان الذي يشهد في دورته الحالية عديد التنقلات الميدانية ومنها هذا النشاط في شاطئ مدينة الزهراء الذي تشارك دار شبابها في تنظيم فعالياته المختلفة إضافة الى عدة دور شباب بالضاحية الجنوبية للعاصمة .
وأضاف الزير ان هذا النشاط تجسيد لاهداف المهرجان الكبرى والتي منها التعريف بالمناطق الساحلية والشواطئ التونسية، وتمكين الشباب المشارك من ممارسة هذا النشاط الرياضي في اطار منظم، إلى جانب تأكيد قدرة بلادنا على احتضان مثل هذه التظاهرات الكبرى وعلى احتضان غيرها من الأنشطة المشابهة.

من جهتها بينت ايمان البكوش عن المجلس المحلي بالزهراء ان مثل هذه النشاطات الرياضية النوعية تتماشى وطبيعة الجغرافيا في مدينة الزهراء التي تتميز بامتداد واجهتها البحرية وملائمتها لممارسة مثل هذه النوعية الجديدة من الأنشطة الرياضية، وهي فرصة وفق قولها لتمكين أطفال وشباب الزهراء من التعرف على هذا المهرجان والمشاركة في فعالياته ، واكتشاف هذه الرياضة والانخراط فيها من خلال احداث نوادي خاصة بها وممارستها على الميدان .
وتجمع عدد من الشباب والأطفال والكهول في الفسحة الشاطئية لمدينة الزهراء حيث تم اطلاق الطائرات الورقية قبالة الشاطئ، في فعالية امتزج فيها النشاط الرياضي مع التنشيط الموسيقي والمسابقات والورشات المختلفة مما اضفى على سماء المكان لوحة متنوعة أثثتها صور الطائرات الشراعية مختلفة الاحجام والانواع بما تحمله من رموز ورسائل.
وتحتضن تونس الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للطائرات الورقية "طائرات السلام"، والتي تشهد هذه السنة مشاركة 17 بلدا ، حيث ينظم المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية والحي الوطني الرياضي بالشراكة مع المركب الشبابي بنفطة والجمعية التونسية للطائرات الورقية والديوان الوطني التونسي للسياحة وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس ودور الشباب حمام الأنف والزهراء، والخليدية و دار الشباب المتنقلة ببن عروس، الدورة الجديدة لهذا الحدث العالمي الذي يجمع عشّاق الطائرات الورقية والفنانين من مختلف أنحاء العالم، في احتفالية تجمع بين الثقافة والفن والسياحة وروح السلام .

وتتوزع فعاليات هذا الحدث الدولي الذي سيجعل من تونس وجهة للتبادل الثقافي والإبداعي، على عروض تحليق فنية واستعراضية للطائرات الورقية ستحول السماء إلى لوحة فنية تحمل رسائل للسلام من تونس إلى العالم، وورشات تفاعلية وأنشطة ثقافية ورحلة في فضاءات طبيعية وأثرية ساحرة تحتضن فعاليات المهرجان وتمتد من بن عروس الضاحية الجنوبية للعاصمة مرورا بالحمامات وصولا الى مدينة توزر بالجنوب التونسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326195

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-7
17°-6
16°-7
16°-8
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>