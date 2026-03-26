بن عروس: استعراض للطائرات الورقية بشاطئ الزهراء

انتظمت مساء أمس الأربعاء قبالة الواجهة البحرية لشاطئ الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة) تظاهرة استعراضية للطائرات الوقية وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للطائرات الورقية الذي انطلق يوم الثلاثاء ويتواصل إلى غاية 31 مارس 2026.وبين حاتم الزيرعن هيئة تنظيم المهرجان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار برنامج المهرجان الذي يشهد في دورته الحالية عديد التنقلات الميدانية ومنها هذا النشاط في شاطئ مدينة الزهراء الذي تشارك دار شبابها في تنظيم فعالياته المختلفة إضافة الى عدة دور شباب بالضاحية الجنوبية للعاصمة .وأضاف الزير ان هذا النشاط تجسيد لاهداف المهرجان الكبرى والتي منها التعريف بالمناطق الساحلية والشواطئ التونسية، وتمكين الشباب المشارك من ممارسة هذا النشاط الرياضي في اطار منظم، إلى جانب تأكيد قدرة بلادنا على احتضان مثل هذه التظاهرات الكبرى وعلى احتضان غيرها من الأنشطة المشابهة.من جهتها بينت ايمان البكوش عن المجلس المحلي بالزهراء ان مثل هذه النشاطات الرياضية النوعية تتماشى وطبيعة الجغرافيا في مدينة الزهراء التي تتميز بامتداد واجهتها البحرية وملائمتها لممارسة مثل هذه النوعية الجديدة من الأنشطة الرياضية، وهي فرصة وفق قولها لتمكين أطفال وشباب الزهراء من التعرف على هذا المهرجان والمشاركة في فعالياته ، واكتشاف هذه الرياضة والانخراط فيها من خلال احداث نوادي خاصة بها وممارستها على الميدان .وتجمع عدد من الشباب والأطفال والكهول في الفسحة الشاطئية لمدينة الزهراء حيث تم اطلاق الطائرات الورقية قبالة الشاطئ، في فعالية امتزج فيها النشاط الرياضي مع التنشيط الموسيقي والمسابقات والورشات المختلفة مما اضفى على سماء المكان لوحة متنوعة أثثتها صور الطائرات الشراعية مختلفة الاحجام والانواع بما تحمله من رموز ورسائل.وتحتضن تونس الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للطائرات الورقية "طائرات السلام"، والتي تشهد هذه السنة مشاركة 17 بلدا ، حيث ينظم المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية والحي الوطني الرياضي بالشراكة مع المركب الشبابي بنفطة والجمعية التونسية للطائرات الورقية والديوان الوطني التونسي للسياحة وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس ودور الشباب حمام الأنف والزهراء، والخليدية و دار الشباب المتنقلة ببن عروس، الدورة الجديدة لهذا الحدث العالمي الذي يجمع عشّاق الطائرات الورقية والفنانين من مختلف أنحاء العالم، في احتفالية تجمع بين الثقافة والفن والسياحة وروح السلام .وتتوزع فعاليات هذا الحدث الدولي الذي سيجعل من تونس وجهة للتبادل الثقافي والإبداعي، على عروض تحليق فنية واستعراضية للطائرات الورقية ستحول السماء إلى لوحة فنية تحمل رسائل للسلام من تونس إلى العالم، وورشات تفاعلية وأنشطة ثقافية ورحلة في فضاءات طبيعية وأثرية ساحرة تحتضن فعاليات المهرجان وتمتد من بن عروس الضاحية الجنوبية للعاصمة مرورا بالحمامات وصولا الى مدينة توزر بالجنوب التونسي.