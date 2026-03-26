مجموعة “ميليا” الإسبانية توسّع حضورها في تونس بخمسة فنادق جديدة وخطة لبلوغ 3 آلاف غرفة بحلول 2030
أعلنت مجموعة الفنادق الدولية “ميليا” دخولها السوق التونسية رسمياً عبر إطلاق خمسة مشاريع فندقية جديدة، في إطار خطة توسّع تهدف إلى بلوغ طاقة استيعاب تصل إلى 3 آلاف غرفة بحلول سنة 2030. ومن المنتظر أن ينطلق المشروع الأول بولاية المهدية خلال السنة الجارية.
وتتضمن خطة التوسع إطلاق أربعة فنادق إضافية بين سنتي 2027 و2029 في عدد من الوجهات السياحية الرئيسية، على غرار طبرقة والمنستير وجربة ومدينة تونس، وفق ما نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني.
وترتكز هذه الاستراتيجية على شراكة مع شركة تونسية مختصة في إدارة الفنادق، بما يجمع بين خبرة المجموعة العالمية ومعرفة الشريك المحلي بخصوصيات السوق التونسية وشبكاتها، وهو ما يُتوقع أن يعزّز القدرات التجارية ويخلق فرصاً جديدة لدعم التنمية السياحية المستدامة.
ويقوم نموذج التعاون على إعادة تأهيل الفنادق القائمة عبر استثمارات استراتيجية بهدف رفع مستوى خدماتها لتتوافق مع المعايير الدولية للمجموعة وعلاماتها الفندقية، بما يساهم في تحسين الربحية وزيادة جاذبية الوجهة التونسية لدى الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “ميليا” للفنادق الدولية غابرييل إسكارير أن دخول السوق التونسية يمثل خطوة استراتيجية في مسار توسع المجموعة بمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن تونس تمتلك إمكانات قوية للتحول نحو نموذج سياحي أكثر جودة واستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق نمو هيكلي يشهده القطاع السياحي التونسي، حيث تستقبل البلاد أكثر من 11 مليون زائر سنوياً، مع توجه متزايد نحو تنويع المنتوج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات.
