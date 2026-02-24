الانتقال الطاقي واللزمات ومخطط التنمية 2026-2030 محاور جلسة عمل للجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس الجهات والاقاليم

عجز طاقي بـ 6.3 مليون طن مكافئ نفط



خارطة طريق 2026-2030



تساؤلات حول السيادة والمخاطر المالية



تأكيد على الخيار الاستراتيجي



عقدتبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عمل خُصّصت لبحث ملفات، و، و، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقةوعدد من إطارات الوزارة وممثلي المؤسسات المعنية.وأكدت الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس، ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع الطاقية باعتبارها مشاريع هيكلية ذات أولوية، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية.وأوضح كاتب الدولة أنتفاقم خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ سنةنحو، أي ما يعادل حواليمن الحاجيات الوطنية.وأرجع هذا الوضع أساساً إلى تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع كلفة الغاز الطبيعي، وهو ما انعكس على ميزانية دعم الطاقة التي قاربتمن إجمالي ميزانية الدولة.وبيّن شوشان أن الفترةستشهد تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز برامج النجاعة الطاقية، مؤكداً توفر الإمكانات الوطنية القادرة على دعم هذا التوجه. واعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والتقليص من الانبعاثات الكربونية.وفي ما يتعلق بنظام اللزمات، أشار إلى مساهمته في دفع الاستثمار في القطاع، مبرزاً تسجيل نحوخلال سنةفي إطار هذه الآلية.كما قدم عرضاً حول مشروعبقدرة إنتاجية تقدّر بـوبكلفة تناهز، معتبراً أنه يمكن أن يعزز إنتاج الكهرباء ويفتح آفاقاً جديدة خاصة باتجاه السوق الأوروبية.وخلال النقاش، طرح عدد من النواب تساؤلات بشأن المستفيد الرئيسي من مشاريع الانتقال الطاقي، في ظل اعتماد نظام اللزمات، وما إذا كان المواطن أو الدولة أو المستثمر هو الطرف الأكثر استفادة.كما أثيرت مسألة السيادة الطاقية في حال إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة من قبل شركات أجنبية، إلى جانب إشكاليات بيع الكهرباء المنتجة حصرياً إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وما قد يترتب عن ذلك من تحديات مالية وفنية، خصوصاً في ما يتعلق بتحمل مخاطر تقلبات الإنتاج أو الأسعار.واعتبر بعض المتدخلين أن الحوافز الممنوحة للمستثمرين قد تكون مرتفعة نسبياً، بما يضمن لهم أرباحاً في مختلف الحالات، مقابل تحمل المؤسسة الوطنية أو المواطن جزءاً من المخاطر أو التكاليف غير المباشرة.وفي رده، أكد كاتب الدولة أن المواطن يظل المستفيد الرئيسي من نظام اللزمات، معتبراً أن هذه الآلية تساهم في تعزيز الأمن الطاقي من خلال تنويع مصادر الإنتاج وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة.وشدد على أن الانتقال الطاقي يمثل خياراً استراتيجياً لا بديل عنه لضمان استدامة المنظومة الطاقية وتحقيق السيادة الطاقية على المدى الطويل، مع التأكيد على مواصلة العمل لتجاوز التعقيدات الإدارية وتحسين الحوكمة لتسريع تجسيم المشاريع.