جلسة استماع الى وزير التجارة حول الاتفاق المتعلق بمركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة

استمعت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، يوم الثلاثاء، إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الافريقي حول مقر مركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة.وأكد رئيس اللجنة رياض جعيدان، خلال الجلسة التي التأمت في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، الحرص على تسريع دراسة مشروع هذا القانون لإيمانها بأهمية بعث هذا المركز في تونس وما سيترتب عنه من آثار إيجابية ومنها خاصة تسهيل خلق فرص العمل وتوفير الدخل للفئات الضعيفة وإيجاد موطئ قدم في إفريقيا وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية.وقدم الوزير سمير عبيد بسطة عن الاطار العام لإبرام الاتفاق، مبينا أن عددا من الدول الافريقية عبرت عن رغبتها في احتضان مقر المركز وخضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن هذا المقر إلى معايير دقيقة حظي خلالها ملف ترشح تونس بثقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتم التوقيع على اتفاقية المقر في جويلية 2022.و أكد الوزير أن هذا المقر سيمكن من تقديم الخدمات المختلفة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والتركيز على دعم وتطوير الأسواق وتوفير تمويل تحفيزي لدعم سياسات الإدارة المتكاملة والتكامل الاقتصادي في الدول الافريقية.وأثار النواب، خلال الجلسة، جملة من الإشكاليات التي تقف عائقا أمام تواجد تونس بالأسواق والفضاء الافريقي، رغم ما تحظى به من تقدير واحترام في القارة، ملاحظين في هذا الصدد أن تونس تزخر بالكفاءات التي سجلت نجاحات كبري في هذا الفضاء.و أشار النواب إلى غياب تشريكهم في المجهود الحكومي الرامي إلى التوسع في المجال الافريقي رغم أن عددا منهم، وخاصة النواب الممثلين في البرلمان الافريقي، على تواصل مباشر مع الفاعلين وأصحاب القرار إضافة الى نقص التمثيل الديبلوماسي بعدد هام من الدول الافريقية وهو ما ينعكس سلبا علي التواجد التونسي بها.و استفسر عدد من النواب عن استراتيجية تونس في مواكبة الاجندة 2063 للاتحاد الافريقي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد آلية للتأقلم مع الفكر السياسي الافريقي الرامي إلى الاندماج الاقتصادي والأسواق الشاملة والمستدامة لفائدة المؤسسات المتوسطة والصغرى والفئات الهشة.وفي رده على مداخلات النواب، ثمن الوزير وعي النواب بأهمية العمل المشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة الوطن، وإدراكهم مدى أهمية استضافة تونس لمقر المركز وما سيترتب عنه من خلق حركية اقتصادية وسياحية وثقافية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز، إضافة الى تأثيره الإيجابي على استقطاب تونس للمزيد من الأجهزة التابعة للاتحاد الافريقي.هذا وابدى الوزير استعداد الوزارة التام لمزيد التفاعل مع النواب والتنسيق معهم والاستفادة من خبراتهم لحصول الإفادة وتحسين سبل التواجد التونسي بافريقيا.وترأس الجلسة رياض جعيدان بحضور كمال كرعاني نائب الرئيس و الطيب الطالبي المقرر واعضاء اللجنة أسماء درويش وسيرين مرابط وضحى السالمي و أيمن نقرة وعبد الحافظ الوحيشي، الى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.