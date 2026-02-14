Babnet   Latest update 11:21 Tunis

وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699048c2479af7.10050906_lphgnkmefioqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 11:03
      
دعا وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الى حسن تضافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية  الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال.
وأوصى خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي امس الجمعة بمقر الوزارة،  بالالتزام بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز بقية المشاريع والاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج من اجل انجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. 
وخصصت جلسة لجنة القيادة للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تسليم 4708 مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ويندرج الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة القيادة وعدد من إطارات الوزارة، في اطار مواصلة اجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، وفق البلاغ.
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
