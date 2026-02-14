وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال

دعا وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الى حسن تضافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال.وأوصى خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي امس الجمعة بمقر الوزارة، بالالتزام بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز بقية المشاريع والاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج من اجل انجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وخصصت جلسة لجنة القيادة للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تسليم 4708 مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.ويندرج الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة القيادة وعدد من إطارات الوزارة، في اطار مواصلة اجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، وفق البلاغ.