محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي

نظّمت سفارة تونس بطوكيو، مؤخرا، بالتعاون مع جمعية الصداقة اليابانية-التونسية، محاضرة علمية أمّنها الأستاذ الجامعي الياباني بجامعة جامعة صوفيا، مازاتوشي كيرازشي، تحت عنوان:وتندرج هذه التظاهرة في إطار الاحتفال بمرور، حيث تم تسليط الضوء على التجربة الإصلاحية التونسية في القرن التاسع عشر، ولا سيما دستور سنة 1861، باعتباره من أوائل الدساتير المكتوبة في العالم العربي والإسلامي.وشكّلت المحاضرة مناسبة لتعزيز الحوار الأكاديمي والثقافي بين البلدين، واستعراض محطات بارزة في تاريخ العلاقات التونسية اليابانية، في سياق تعاون قائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات.