اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة

اختتمت صباح اليوم الاثنين أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة بالقاهرة، برئاسة وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والفريق أوّل عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر العربيّة، وبحضور وفدين عسكرييّن تونسي ومصري رفيعي المستوى.وأبرز وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة عراقة العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتوافق بين قيادتي البلدين حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية والانحياز للقضايا العادلة، مضيفا قوله إن "ما يشهده العالم اليوم والمنطقة العربيّة خصوصا من تغيّرات جيوسياسيّة وتحدّيات أمنيّة يفرض علينا تضافر الجهود وتعزيز التعاون فيما بيننا في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري ومواصلة العمل لتحصين أوطاننا ومجتمعاتنا ضدّ هذه التحديات وحماية أمننا القومي".وعبّر الوزير عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي تميزت بها أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية واعتبرها فرصة مناسبة لاستشراف مجالات جديدة للتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن انعقادها بصفة دورية وتنفيذ مختلف أنشطتها ومخرجاتها في آجالها، دليل على حرص الجانبين على مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الفاعلة والدائمة والمتضامنة وإثرائه ليشمل مجالات جديدة كالبحث العلمي والصحة العسكرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير التصنيع العسكري وتبادل الزيارات بين المدارس العسكرية العليا بكلا البلدين.من جانبه، أعرب الفريق أوّل عبد المجيد صقر عن ارتياحه لنجاح هذه الدورة وماتخللها من نقاشات هامة بين وفدي البلدين، مثمنّا علاقات التعاون المثمرة والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ورغبة الطرفين في إرساء تعاون عسكري قائم على المصلحة المشتركة، مؤكدا أهمية مخرجات أشغال اللّجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة المصريّة ودورها في دفع هذا التعاون وتنويع مجالاته.وتجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات الدورة الحاليّة انتظمت خلال الفترة من 07 إلى 09 فيفري 2026 بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، ليتوّج اختتام فعالياتها اليوم بحضور وزيري دفاع البلدين وإمضاء محضر جلسة في الغرض.وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية أشغالها كلّ سنة بالتناوب بين الطرفين، وقد احتضنت تونس دورتها السابعة عشرة خلال شهر نوفمبر 2025.