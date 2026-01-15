Babnet   Latest update 14:10 Tunis

كرة اليد: محمد امين درمول ينضم الى شتوتغارت الالماني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968e5b85b86c3.02641231_egoihknjlqfpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 14:03 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تعاقد نادي تي في بي شتوتغارت الالماني لكرة اليد مع اللاعب الدولي التونسي محمد أمين دارمول قادما من نادي إم تي ميلسونغن الالماني، وفق ما أعلن عنه الفريق اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي.
ووقّع منسق الألعاب التونسي عقدا لمدة عامين ليخوض تجربة جديدة مع الفريق الذي يطلق عليه لقب"الأولاد الشجعان"، انطلاقا من موسم 2026-2027.
وكان درمول، الذي بدأ مشواره مع النجم الرياضي الساحلي، قد انتقل في بداية مسيرته خارج تونس في شكل اعارة الى ناديي الخليج ومضر بالبطولة السعودية قبل الانضمام سنة 2021 الى نادي دي ميندن في البطولة الالمانية مع اعارة الى العربي القطري الى حدود انتقاله سنة 2024 إلى نادي ميلسونغن.

وخاض درمول، البالغ من العمر 27 سنة، 77 مباراة في البطولة الألمانية سجل خلالها 344 هدفا.
يشار الى ان محمد أمين درمول سيتغيب عن المشاركة مع المنتخب التونسي في كأس أمم افريقيا التي ستقام برواندا من 21 الى 31 جانفي الجاري، بسبب اصابته على مستوى الركبة التي تطلبت تدخلا جراحيا وراحة لمدة لا تقل عن شهرين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321947

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026