كرة اليد: محمد امين درمول ينضم الى شتوتغارت الالماني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968e5b85b86c3.02641231_egoihknjlqfpm.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد نادي تي في بي شتوتغارت الالماني لكرة اليد مع اللاعب الدولي التونسي محمد أمين دارمول قادما من نادي إم تي ميلسونغن الالماني، وفق ما أعلن عنه الفريق اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي.

ووقّع منسق الألعاب التونسي عقدا لمدة عامين ليخوض تجربة جديدة مع الفريق الذي يطلق عليه لقب"الأولاد الشجعان"، انطلاقا من موسم 2026-2027.

وكان درمول، الذي بدأ مشواره مع النجم الرياضي الساحلي، قد انتقل في بداية مسيرته خارج تونس في شكل اعارة الى ناديي الخليج ومضر بالبطولة السعودية قبل الانضمام سنة 2021 الى نادي دي ميندن في البطولة الالمانية مع اعارة الى العربي القطري الى حدود انتقاله سنة 2024 إلى نادي ميلسونغن.





وخاض درمول، البالغ من العمر 27 سنة، 77 مباراة في البطولة الألمانية سجل خلالها 344 هدفا.

يشار الى ان محمد أمين درمول سيتغيب عن المشاركة مع المنتخب التونسي في كأس أمم افريقيا التي ستقام برواندا من 21 الى 31 جانفي الجاري، بسبب اصابته على مستوى الركبة التي تطلبت تدخلا جراحيا وراحة لمدة لا تقل عن شهرين.