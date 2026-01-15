بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (الدور الترتيبي) فوز الترجي الرياضي على الاتحاد الليبي 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968e47a9ae7b4.44847950_lomnpjhifgqek.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الترجي الرياضي التونسي على الاتحاد الليبي بنتيجة 3–0، في المباراة التي أُقيمت اليوم الخميس، لحساب الدور الترتيبي لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الجارية بتونس.



وجاءت تفاصيل الأشواط التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزه على النحو التالي: 27–25، 25–15، 25–19، في مباراة سيطر خلالها الترجي على مجريات اللعب وحسمها بثلاثة أشواط دون ردّ.







وسيخوض الترجي الرياضي، غدًا الجمعة، مباراة ترتيبية من أجل المركز الخامس، حيث سيواجه الفائز من لقاء السيب العماني وقطر القطري.





ويُذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد انهزم أمس في الدور ربع النهائي أمام الشرطة القطري بنتيجة 2–3، في حين غادر الاتحاد الليبي المسابقة بعد خسارته أمام السويحلي الليبي بنفس النتيجة 2–3.

وسيخوض الترجي الرياضي، غدًا الجمعة، مباراة ترتيبية من أجل، حيث سيواجهويُذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد انهزم أمس فيأمامبنتيجة، في حين غادر الاتحاد الليبي المسابقة بعد خسارته أمامبنفس النتيجة