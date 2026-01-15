Babnet   Latest update 14:10 Tunis

بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (الدور الترتيبي) فوز الترجي الرياضي على الاتحاد الليبي 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968e47a9ae7b4.44847950_lomnpjhifgqek.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 13:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي على الاتحاد الليبي بنتيجة 3–0، في المباراة التي أُقيمت اليوم الخميس، لحساب الدور الترتيبي لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الجارية بتونس.

وجاءت تفاصيل الأشواط التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزه على النحو التالي: 27–25، 25–15، 25–19، في مباراة سيطر خلالها الترجي على مجريات اللعب وحسمها بثلاثة أشواط دون ردّ.


وسيخوض الترجي الرياضي، غدًا الجمعة، مباراة ترتيبية من أجل المركز الخامس، حيث سيواجه الفائز من لقاء السيب العماني وقطر القطري.


ويُذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد انهزم أمس في الدور ربع النهائي أمام الشرطة القطري بنتيجة 2–3، في حين غادر الاتحاد الليبي المسابقة بعد خسارته أمام السويحلي الليبي بنفس النتيجة 2–3.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321945

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026