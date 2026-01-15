Babnet   Latest update 12:28 Tunis

التونسية للتموين تتحصّل على شهادتي الإعتماد في نظام إدارة السلامة الغذائية حسب المواصفات الدولية

تحصلت التونسية للتموين، مؤخرا، على شهادتي الإعتماد في نظام إدارة السلامة الغذائية حسب المواصفات الدولية "ISO 9001:2015" و"ISO 22000:2018".

واعتبرت الخطوط الجوية التونسية،في بلاغ، ان هذا التتويج يعكس التزام الشركة المستمر بالجودة والسلامة الغذائية والأداء العملياتي واعتمادها على أنظمة إدارة مطابقة للمعايير الدولية.


وهو ما من شانه ان يسهم في ترسيخ الثقة والمصداقية في مختلف الخدمات المقدّمة.


كما يعكس قدرتها على توفير خدمات ترتقي إلى أعلى معايير القطاع لفائدة شركائها وتقديرا لمهنية العاملين بها وروح المسؤولية التي يتحلّون بها.

واضافت،وفق ذات البلاغ، ان هذا الانجاز يساهم في نجاح استراتيجية الناقلة الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقة ورضا الحرفاء.

جير بالذكر ان شهادة الاعتماد "ISO 9001:2015" و"ISO 22000:2018" تعتبر معيارًا معترفًا به عالميًا لأنظمة إدارة سلامة الأغذية (FSMS) .

وتهدف أساسا إلى تحديد مخاطر سلامة الأغذية والتحكم فيها لضمان سلامة الأغذية للمستهلكين فضلا عن تحسين التواصل داخل المنظمة وإدارة أفضل للعمليات.
