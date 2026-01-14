نقابة الصحفيين تعبر عن ارتياحها لإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f36f51251838.80951402_fohkpqignmjel.jpg width=100 align=left border=0>

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر مساء أمس الثلاثاء، بالحط من مدة العقاب البدني المحكوم به على الصحفية شذى الحاج مبارك من 5 أعوام إلى عامين مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقوبة، مما أفضى الى إطلاق سراحها فجر اليوم الاربعاء.



كما أعربت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته بالمناسبة، عن تقديرها لمساندة كل الصحفيين والمدافعين عن الحريات الأساسية، وللجهود التي بذلتها هيئة الدفاع عن الصحفية شذى الحاج مبارك، من أجل إنارة الحقيقة في قضية عادلة تتعلق بمستقبل حرية الصحافة والنشر، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل بكل تفان من أجل حماية الصحفيين في مجال عملهم لضمان استقلاليتهم المهنية وأداء دورهم في مجتمع ديمقراطي تعددي.







وعبرت عن أملها في أن تنتصر العدالة للإعلاميين مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيّس وكل الصحفيين الملاحقين قضائيا على خلفية أعمالهم الصحفية.







