Babnet   Latest update 15:00 Tunis

نقابة الصحفيين تعبر عن ارتياحها لإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f36f51251838.80951402_fohkpqignmjel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 14:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر مساء أمس الثلاثاء، بالحط من مدة العقاب البدني المحكوم به على الصحفية شذى الحاج مبارك من 5 أعوام إلى عامين مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقوبة، مما أفضى الى إطلاق سراحها فجر اليوم الاربعاء.

كما أعربت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته بالمناسبة، عن تقديرها لمساندة كل الصحفيين والمدافعين عن الحريات الأساسية، وللجهود التي بذلتها هيئة الدفاع عن الصحفية شذى الحاج مبارك، من أجل إنارة الحقيقة في قضية عادلة تتعلق بمستقبل حرية الصحافة والنشر، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل بكل تفان من أجل حماية الصحفيين في مجال عملهم لضمان استقلاليتهم المهنية وأداء دورهم في مجتمع ديمقراطي تعددي.


وعبرت عن أملها في أن تنتصر العدالة للإعلاميين مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيّس وكل الصحفيين الملاحقين قضائيا على خلفية أعمالهم الصحفية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321892

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-7
18°-9
17°-10
17°-11
17°-11
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026