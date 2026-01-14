وزارتا الفلاحة والتجارة تعلنان مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون في حدود 10 دنانير و200 مليم للكغ الواحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك حول تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10.200 دينار للكغ الواحد، على أن يتم تحيين هذا السعر كلما اقتضى الأمر ذلك.



وأهابت الوزاراتان في بلاغهما الصادرفي إطار المتابعة الدورية لتقدم موسم جني وتحويل الزيتون وحرصاً على حماية منظومة الإنتاج وخاصة صغار الفلاحين، بكافة المتدخلين بالمنظومة بالعمل على اعتماد هذا السعر المرجعي باعتبار هوامش ربح ومصالح كل طرف.