Babnet   Latest update 07:05 Tunis

وزارتا الفلاحة والتجارة تعلنان مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون في حدود 10 دنانير و200 مليم للكغ الواحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 06:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك حول تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10.200 دينار للكغ الواحد، على أن يتم تحيين هذا السعر كلما اقتضى الأمر ذلك.
 
وأهابت الوزاراتان في بلاغهما الصادرفي إطار المتابعة الدورية لتقدم موسم جني وتحويل الزيتون وحرصاً على حماية منظومة الإنتاج وخاصة صغار الفلاحين، بكافة المتدخلين بالمنظومة بالعمل على اعتماد هذا السعر المرجعي باعتبار هوامش ربح ومصالح كل طرف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321859

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet19°
7° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
18°-10
18°-9
17°-11
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026