Babnet   Latest update 16:12 Tunis

تونس تحتضن الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر من 9 الى 11 جانفي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674e0f1d811ee1.68450768_fmhegknlijpoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 14:54 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس منافسات الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر أكابر من 9 الى 11 جانفي الجاري، وفق ما أورده المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة سفيان خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح خليل أن المسابقة ستشهد مشاركة 336 مبارز (156 سيدات و180 رجال) يمثلون 42 دولة، مضيفا أن المنتخب الوطني التونسي سيكون ممثلا في التظاهرة ب15 مبارزا (8 سيدات و7 رجال), مبرزا أن هذه التظاهرة ستقتصر على مسابقة الفردي دون خوض مسابقة الفرق.

ويتكون منتخب السيدات من كنز بن اسماعيل عايشة بوعجينة وآلاء الشابي وياسمين دغفوس ورانيا الفرجاني والفة الحزامي وسلمى الاخوة وياسمين الرزقي، في حين يتألف منتخب الرجال من فارس الفرجاني ومحمد عزيز الشارني ومحمد هادي الغنجة ومحمد نور حسين وامان الله الهميسي ومحمد عزيز الكواش واوندري لوكاس موريس مسيكا.
ويشرف على تدريب المنتخب التونسي خلال البطولة الثنائي صهيب السكراني ومحمد ابراهيم الزينة.
وختم خليل ان مدينة الحمامات تحتضن من 29 الى 31 جانفي الجاري كأس العالم للفلوري أصاغر وأواسط فتيان وفتيات في مسابقتي الفردي والفرق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321438

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026