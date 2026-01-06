تونس تحتضن الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر من 9 الى 11 جانفي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674e0f1d811ee1.68450768_fmhegknlijpoq.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس منافسات الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر أكابر من 9 الى 11 جانفي الجاري، وفق ما أورده المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة سفيان خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.



وأوضح خليل أن المسابقة ستشهد مشاركة 336 مبارز (156 سيدات و180 رجال) يمثلون 42 دولة، مضيفا أن المنتخب الوطني التونسي سيكون ممثلا في التظاهرة ب15 مبارزا (8 سيدات و7 رجال), مبرزا أن هذه التظاهرة ستقتصر على مسابقة الفردي دون خوض مسابقة الفرق.





ويتكون منتخب السيدات من كنز بن اسماعيل عايشة بوعجينة وآلاء الشابي وياسمين دغفوس ورانيا الفرجاني والفة الحزامي وسلمى الاخوة وياسمين الرزقي، في حين يتألف منتخب الرجال من فارس الفرجاني ومحمد عزيز الشارني ومحمد هادي الغنجة ومحمد نور حسين وامان الله الهميسي ومحمد عزيز الكواش واوندري لوكاس موريس مسيكا.

ويشرف على تدريب المنتخب التونسي خلال البطولة الثنائي صهيب السكراني ومحمد ابراهيم الزينة.

وختم خليل ان مدينة الحمامات تحتضن من 29 الى 31 جانفي الجاري كأس العالم للفلوري أصاغر وأواسط فتيان وفتيات في مسابقتي الفردي والفرق.