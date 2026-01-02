Babnet   Latest update 20:10 Tunis

سباق غزال الصحراء يوم 10 جانفي الجاري بمشاركة دولية هامة

Publié le Vendredi 02 Janvier 2026
      
أعلنت هيئة تنظيم سباق غزال الصحراء عن تنظيم الدورة السادسة من هذه التظاهرة الرياضية التي تقام سنويا في صحراء حزوة من ولاية توزر على الحدود التونسية الجزائرية في منطقة تعرف بكثبان الرمال وواحاتها يوم 10 جانفي الجاري بمشاركة دولية هامة فضلا عن عدائين تونسيين وفق بلاغ جمعية ألعاب القوى بقصر هلال المنظمة للسباق.

وتعد التظاهرة من أبرز سباقات العدو في الوسط الصحراوي، تستقطب عدائين محترفين وهواة من تونس ومن الخارج من أجل خوض تجربة رياضية فريدة تجمع بين التحدي البدني وقوة التحمل في قلب الصحراء التونسية ووسط مناظر طبيعية خلابة.


وتتضمن الدورة الجديدة عدة سباقات بمسافات مختلفة قصد إتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من الرياضيين وهي سباقات 110 كلم و70 كلم و35 كلم و15 كلم و5 كلم وتهدف وفق نص البلاغ إلى تعزيز السياحة الرياضية بالمناطق الصحراوية وترسيخ قيم المثابرة وروح التحدي.
ص م
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
