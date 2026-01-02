سباق غزال الصحراء يوم 10 جانفي الجاري بمشاركة دولية هامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958059d42b4c1.15309718_qnlimpgfhjoke.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت هيئة تنظيم سباق غزال الصحراء عن تنظيم الدورة السادسة من هذه التظاهرة الرياضية التي تقام سنويا في صحراء حزوة من ولاية توزر على الحدود التونسية الجزائرية في منطقة تعرف بكثبان الرمال وواحاتها يوم 10 جانفي الجاري بمشاركة دولية هامة فضلا عن عدائين تونسيين وفق بلاغ جمعية ألعاب القوى بقصر هلال المنظمة للسباق.



وتعد التظاهرة من أبرز سباقات العدو في الوسط الصحراوي، تستقطب عدائين محترفين وهواة من تونس ومن الخارج من أجل خوض تجربة رياضية فريدة تجمع بين التحدي البدني وقوة التحمل في قلب الصحراء التونسية ووسط مناظر طبيعية خلابة.







وتتضمن الدورة الجديدة عدة سباقات بمسافات مختلفة قصد إتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من الرياضيين وهي سباقات 110 كلم و70 كلم و35 كلم و15 كلم و5 كلم وتهدف وفق نص البلاغ إلى تعزيز السياحة الرياضية بالمناطق الصحراوية وترسيخ قيم المثابرة وروح التحدي.

