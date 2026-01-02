Babnet   Latest update 23:11 Tunis

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس تنظم يومي 9 و10 فيفري 2026 الملتقى الدولي 19 "جيوريسك" حول المخاطر البيئية في المتوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 22:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنظم كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، يومي 9 و10 فيفري 2026، الدورة 19 من الملتقى العلمي الدولي "جيوريسك" حول "المخاطر البيئية في المتوسط من التشخيص الى الإدارة".

ويرنو هذا الملتقى العلمي الدولي، الذي يلتئم في اطار الشراكة بين جامعات تونس ومنوبة ومونبيليي - بول فاليري، الى جمع الباحثين وطلبة الدكتوراة والخبراء والفاعلين من المؤسسات للتباحث حول نقاط الضعف التي يشكو منها المتوسط ازاء ظواهر ديناميكية الارض والمناخ.


وستتناول هذه الدورة، التي يحتضنها مقر كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، مختلف جوانب الادارة المندمجة للمخاطر والازمات في حوض المتوسط، الذي جدت فيه عدة كوارث عبر التاريخ وهو عرضة لعديد الظواهر.
ويعد المتوسط مجالا لبحث المخاطر وتطوير استراتيجيات ازاء الظواهر الطبيعية التي تتجه الى الزيادة بفعل التغيرات المناخية.


وستكون هذه الايام العلمية فرصة للتطرق الى الابحاث الاكاديمية والادارة العملية وتطوير ابحاث عملية تتجه الى التوقي والحفاظ على الحياة البشرية في اطار التعاون الدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321254

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:30
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
21°-11
21°-13
20°-12
15°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026