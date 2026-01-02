كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس تنظم يومي 9 و10 فيفري 2026 الملتقى الدولي 19 "جيوريسك" حول المخاطر البيئية في المتوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، يومي 9 و10 فيفري 2026، الدورة 19 من الملتقى العلمي الدولي "جيوريسك" حول "المخاطر البيئية في المتوسط من التشخيص الى الإدارة".



ويرنو هذا الملتقى العلمي الدولي، الذي يلتئم في اطار الشراكة بين جامعات تونس ومنوبة ومونبيليي - بول فاليري، الى جمع الباحثين وطلبة الدكتوراة والخبراء والفاعلين من المؤسسات للتباحث حول نقاط الضعف التي يشكو منها المتوسط ازاء ظواهر ديناميكية الارض والمناخ.







وستتناول هذه الدورة، التي يحتضنها مقر كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، مختلف جوانب الادارة المندمجة للمخاطر والازمات في حوض المتوسط، الذي جدت فيه عدة كوارث عبر التاريخ وهو عرضة لعديد الظواهر.

ويعد المتوسط مجالا لبحث المخاطر وتطوير استراتيجيات ازاء الظواهر الطبيعية التي تتجه الى الزيادة بفعل التغيرات المناخية.





وستكون هذه الايام العلمية فرصة للتطرق الى الابحاث الاكاديمية والادارة العملية وتطوير ابحاث عملية تتجه الى التوقي والحفاظ على الحياة البشرية في اطار التعاون الدولي. وستتناول هذه الدورة، التي يحتضنها مقر كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، مختلف جوانب الادارة المندمجة للمخاطر والازمات في حوض المتوسط، الذي جدت فيه عدة كوارث عبر التاريخ وهو عرضة لعديد الظواهر.ويعد المتوسط مجالا لبحث المخاطر وتطوير استراتيجيات ازاء الظواهر الطبيعية التي تتجه الى الزيادة بفعل التغيرات المناخية.وستكون هذه الايام العلمية فرصة للتطرق الى الابحاث الاكاديمية والادارة العملية وتطوير ابحاث عملية تتجه الى التوقي والحفاظ على الحياة البشرية في اطار التعاون الدولي.