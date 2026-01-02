Babnet   Latest update 15:28 Tunis

ندوة أدبية مساء السبت في بنزرت تكريما للكاتب الناصر التومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957ab857963b3.02995367_epflqkjhmoign.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يحتضن المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت مساء غد السبت 3 جانفي (س15) ندوة أدبية ستكون مخصصة لتكريم الروائي الناصر التومي أصيل بنزرت.
وتتضمن هذه الندوة التي تحمل عنوان "الناصر التومي، مسيرة وتميز" مداخلات لعدد من الكتاب المختصين في الرواية والقصة وهم مسعودة بوبكر وهيام الفرشيشي ويوسف عبد العاطي وحفيظة قارة بيبان إلى جانب الناقدة منية قارة بيبان، رئيسة جمعية الكتاب التونسيين الأحرار الجهة المبادرة بتنظيم هذه الفعالية الثقافية.


وتتنوع المداخلات بين قراءات في أعمال المحتفى به وبين شهادات أصحابها، حيث تقدم مسعودة بوبكر مداخلة بعنوان "بوح المنسيين على شفاه السرد في روايات الناصر التومي" وتتناول هيام الفرشيشي "جمالية الأمكنة في نماذج من روايات الناصر التومي" وتحمل مداخلة عبد العاطي عنوان "صياغة الأسطورة : هل هي تسجيل تاريخي أم قراءة في الواقع من خلال التاريخ ؟ تجربة الناصر التومي أنموذجا" وتقدم حفيظة قارة بيبان مداخلة في شكل شهادة بعنوان "حين يعلو صخب الصمت"، فيما تتناول منية قارة بيبان مسألة "الغضب المكشوف وتحطيم الأصنام" من خلال نماذج قصصية للناصر التومي.

