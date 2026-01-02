Babnet   Latest update 11:53 Tunis

كأس امم افريقيا المغرب 2025: التونسي علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957a3e9efae00.99415177_qgemihjnpkflo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 11:53 قراءة: 1 د, 4 ث
      
ضمّت التشكيلة المثالية للدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025) الظهير الأيسر للمنتخب التونسي علي العابدي، وذلك وفق ما نشرته اللجنة المنظمة للمسابقة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة.

وخاض علي العابدي جميع مباريات الدور الأول مع منتخب نسور قرطاج، حيث سجّل هدفًا في مرمى المنتخب النيجيري من علامة الجزاء خلال الجولة الثانية، كما ساهم بتمريرة حاسمة جاء على إثرها الهدف الثاني لإلياس العاشوري أمام منتخب أوغندا في الجولة الأولى.


وحمل العابدي، محترف نادي نيس الفرنسي، شارة القيادة في مناسبتين خلال منافسات الكان، حيث قاد المنتخب في المباراة الأولى أمام أوغندا بديلاً للفرجاني ساسي، كما حمل الشارة كقائد أساسي في المباراة الثالثة أمام المنتخب التنزاني، قبل أن يُسلّمها للفرجاني ساسي بعد دخوله كبديل.


التشكيلة المثالية للدور الأول

حراسة المرمى:
محمد الشناوي (مصر)

خط الدفاع:
نصير مزراوي (المغرب – ظهير أيمن)
علي العابدي (تونس – ظهير أيسر)
إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو – مدافع محوري)
أكسيل توانزيبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية – مدافع محوري)

وسط الميدان:
كارلوس باليبا (الكاميرون – متوسط ميدان دفاعي)
أديمولا لوكمان (نيجيريا – صانع ألعاب)
إبراهيم دياز (المغرب – صانع ألعاب)

خط الهجوم:
رياض محرز (الجزائر – جناح أيمن)
ساديو ماني (السنغال – جناح أيسر)
آماد ديالو (كوت ديفوار – قلب هجوم)

كما تمّ اختيار مدرب المنتخب النيجيري إيريك شال كأفضل مدرب خلال الدور الأول من المسابقة القارية.
