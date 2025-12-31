Babnet   Latest update 20:28 Tunis

كأس أمم إفريقيا المغرب 2025: بوركينا فاسو يفوز على السودان 2-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69556f65080106.34522546_nghifoeqpkljm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 18:39
      
فاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره السوداني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم – المغرب 2025.

وسجّل هدفي المنتخب البوركيني كلّ من لاسينا تراوري في الدقيقة 16 وأرسين كواسي في الدقيقة 85.


وبهذا الفوز، أنهى منتخب بوركينا فاسو الدور الأول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حلّ المنتخب السوداني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وتصدّر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، في حين غادر منتخب غينيا الاستوائية المسابقة دون تحقيق أي نقطة.


وضمنت منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو والسودان تأهلها إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.
