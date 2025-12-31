القصبة: مجلس وزاري لمراجعة قانون الاستثمار وبحث آفاق جديدة للاستثمار في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمراجعة قانون الاستثمار وبحث آفاق جديدة للاستثمار في تونس.



وأكدت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، أن مشروع قانون الاستثمار يندرج في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة، الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة إلى تنمية عادلة ومتوازنة.



الاستثمار ركيزة للنمو والتشغيل



أهداف مشروع القانون الجديد



إصلاح هيكلي شامل



مضامين المشروع وآليات التيسير



دعوة للتفاعل ودعم المستثمرين



قناة تواصل مباشرة مع المستثمرين



وأوضحت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أنيعد أحد الركائز الأساسية لتحقيقودفعوتعزيزللاقتصاد الوطني. وذكّرت بأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعًا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي.كما أشارت إلى أن المنظومة الحالية للاستثمار، رغم الإصلاحات الجوهرية المدخلة عليها بمقتضى، مازالت في حاجة إلى مزيد التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة منوأضافت رئيسة الحكومة أنيهدف إلى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق الأهداف التالية:للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.وتنمية قدرات الشباب.تحافظ على البيئة وتكرّس التوازن بين الأقاليم والجهات.وتأتي مراجعة قانون الاستثمار في إطارالجارية حاليًا ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة، تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمانوأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يُعديجسّد توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى، وتحسين، وتعزيز، وتكريسإقليميًا ودوليًا.وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيطمشروع القانون بكامل فصوله، مبيّنًا أنه أُعدّ استنادًا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلىالتونسيين والأجانب ضمن إصلاح شامل يرتكز على:لمسار المستثمر.كما أوضح أنه، في إطار تيسير الاستثمار، تضمن المشروع أحكامًا عملية لاعتماد، وتبسيط شروط إقامة المشاريع من قبل، وإحداثلفائدة المستثمرين.وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورةبكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية، مركزيًا وجهويًا ومحليًا، مع المستثمرين، وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز الصعوبات، وحل الإشكاليات آنيًا، واقتراح الحلول الملائمةوأعلنت رئاسة الحكومة وضعالتالي على ذمة المستثمرين:وذلك لضمان حسن معالجة ملفاتهم، وإعلام رئيسة الحكومة بأي تعطيل من هيكل عمومي، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب أو ترخيص في الآجال المحددة، أو أي تجاوزات أخرى.ودعت إلى توجيه الإرساليات عبر البريد المذكور مرفوقة، و، وللهيكل العمومي المعني، مع