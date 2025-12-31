Babnet   Latest update 20:28 Tunis

كاس امم افريقيا 2025: الجزائر تفوز على غينيا الاستوائية 3-1 و تحقق العلامة الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695569c4a75c31.85930139_ongqhifmpkelj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 19:20
      
حقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تحتضنها المغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.

وسجّل أهداف المنتخب الجزائري كلّ من زين الدين بلعيد (دق 19)، وفارس شايبي (دق 25)، وإبراهيم مازه (دق 32)، فيما ذلّل إيميليو نزو النتيجة لصالح منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 50.


وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الجزائري الدور الأول متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ضامنًا تأهله إلى الدور ثمن النهائي. في المقابل، احتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 6 نقاط عقب فوزه على السودان 2-0، بينما جاء منتخب السودان ثالثًا برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة دون رصيد.


ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الجزائري في الدور ثمن النهائي منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 جانفي القادم.
