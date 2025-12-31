كاس امم افريقيا 2025: الجزائر تفوز على غينيا الاستوائية 3-1 و تحقق العلامة الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695569c4a75c31.85930139_ongqhifmpkelj.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تحتضنها المغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.



وسجّل أهداف المنتخب الجزائري كلّ من زين الدين بلعيد (دق 19)، وفارس شايبي (دق 25)، وإبراهيم مازه (دق 32)، فيما ذلّل إيميليو نزو النتيجة لصالح منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 50.







وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الجزائري الدور الأول متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ضامنًا تأهله إلى الدور ثمن النهائي. في المقابل، احتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 6 نقاط عقب فوزه على السودان 2-0، بينما جاء منتخب السودان ثالثًا برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة دون رصيد.





