وزير الخارجية: تونس تفاوض الاتحاد الأوروبي لرفع حصة تصدير زيت الزيتون إلى 100 ألف طن

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن تونس ستشرع في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الطرفين، بهدف الترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون التونسي لتبلغ 100 ألف طن.



وأوضح النفطي، في ردوده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، المخصصة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، أن تونس شرعت كذلك في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لمراجعة الرسوم الجمركية التي وضعتها واشنطن في هذا الإطار.



تنويع الأسواق وتعزيز الشراكات الدولية



الدبلوماسية الاقتصادية ودعم السيادة الوطنية



التغطية الدبلوماسية والدبلوماسية البرلمانية



المصادقة على مشاريع القوانين



وبيّن وزير الخارجية أن المفاوضات متواصلة أيضًا معلتسهيل ولوج زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الإندونيسية، إلى جانب العمل على، مع تكثيف الجهود الرامية إلىكما أبرز أهميةالتي تربط تونس بعدد من التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها، التي تضم 19 دولة، معتبرًا أنها حققت نتائج إيجابية في دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية.وأكد النفطي أن، من خلال العمل على إرساء شراكات أوسع، وتعزيز موقع تونس كقطب للتصدير، ودعم مكانتها كمنصة للإنتاج في المنطقة، بما يعزّز مصداقيتها كشريك اقتصادي.وشدد على أنتمثل ركيزة أساسية في تكريس، خاصة في ظل وضع إقليمي متغير يتسم بديناميكية جديدة، داعيًا إلى مزيد العمل لتجاوز التحديات الإقليمية المطروحة على المستوياتوأشار وزير الخارجية إلى أنه رغمالتي تغطي حاليًا 10 دول إفريقية، فإن الجهود متواصلة لإرساء علاقات اقتصادية متطورة مع مختلف بلدان القارة، والعمل علىكما شدد، في جانب آخر من مداخلته، على أهميةفي دعم عمل الدولة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يساهم فيومزيد التعريف به في الخارج.ويُذكر أنه تم في ختام الجلسة العامة، يتعلق الأول بالموافقة على تعديلواتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، ويتصل الثاني بالموافقة على تعديلالمؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية، فيما يخص مشروع القانون الأساسي الثالثوقد واكب الجلسة العامة، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كل من