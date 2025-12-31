قابس: افتتاح قصر بلدية دخيلة توجان بعد استكمال أشغاله بكلفة 950 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69556033f3ab96.24761267_opfhgljmnqkei.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح والي قابس رضوان نصيبي، عشية اليوم الأربعاء، قصر بلدية دخيلة توجان الذي تم انجازه بكلفة ناهزت 950 ألف دينار.

ويشكل هذا المشروع، الذي يشتمل على عدد من المكاتب، وعلى قاعة للاجتماعات، ومكوّنات أخرى مختلفة، مكسبا هامّا للعمل البلدي بدخيلة توجان لانعكاساته الايجابية المنتظرة في تحسين الخدمات البلدية بهذه المدينة.







يشار إلى أن بلدية دخيلة توجان هي من البلديات المحدثة بولاية قابس والتي تم تصنيفها في السنوات الأخيرة من البلديات السياحية لما تتمتع به من منتوج سياحي ثري، وما تشهده من اقبال من الزوار من داخل البلاد وخارجها، للاستمتاع بجمال مناطقها الخلاب وطبيعتها الساحرة لما تتميز به مختلف مناطقها.